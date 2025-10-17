Arriba una nova edició de la Mostra de Vins d’Altura a la Llacuna

Aquest cap de setmana 18 i 19 d’octubre, la Llacuna acull la 17a edició de la Mostra de Vins d’Altura, una festa gastronòmica que reivindica els sabors de proximitat: embotits, vins locals i altres delícies que honoren el paisatge.
Envoltada de vinyes i boscos, a més de 600 metres d’altitud, La Llacuna és molt més que un poble amb encant de l’Anoia. És un territori on el relleu, el clima i la tradició s’alien per donar vida a uns productes amb caràcter propi: vins d’altura, embotits artesans i carquinyolis que s’han guanyat un lloc a taula i al rebost dels bons paladars.
Aquest octubre, el poble es torna a vestir de festa per acollir la Mostra de Vins d’Altura, que enguany arriba a la seva 17a edició. Serà el cap de setmana del 18 i 19 d’octubre.
Tot i que l’eix central serà el diumenge, amb la fira, la festa comença ja dissabte 18 al matí amb una caminada organitzada per Penedès Refugi que transcorrerà entre boscos i vinyes tot descobrint elaboradors locals de vi, cervesa i productes de proximitat, mentre s’aprèn sobre la gestió i protecció de l’entorn.
La tarda de dissabte es concentrarà l’activitat a Cal Magí Ferriol on tindrà lloc un tast guiat de vins de La Llacuna, música en directe i es podrà gaudir d’una demostració de l’ofici de boter.
L’endemà diumenge, a la plaça Major hi trobarem la fira que posa en valor el producte local i convida a descobrir, i tastar, l’ànima d’aquest municipi: vins i caves de microproductors, formatges, embotits i altres delícies d’elaboració artesanal. Una dotzena de parades oferiran al públic l’oportunitat de degustar productes locals i de proximitat.
Enguany hi participaran els cellers Grapissó, les Iaies, Campant, Vilademàger, Can Vich, Segura Pujades, Parés Baltà, la cervesa Màger i produtors com embotits Can Travè, Mallart Artesans Xarcuters, Formatgeria Ancosa, Pastisseria Forn Pujó i Ca l’Americano.
A més de ser una cita obligada per a amants del vi, la mostra també ofereix activitats familiars, propostes culturals i un ambient de poble acollidor, ideal per passar-hi el dia com una visita guiada al municipi i tallers amb pintura amb vi amb Joana Sardà i de cerámica amb Mari Gumà.