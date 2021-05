“Amb la creació del Fridays for Future hi ha molts més activistes pel canvi climàtic”

Entrevista a Blanca Roma Domènech, membre Igualada pel Clima i Ciclistes Urbans

Blanca Roma Domènech. Nascuda a Igualada, casada i mare de 2 adolescents,

eduadora infantil a la EBM La Rosella. Aficionada a l’excursionisme i a les activitats que

tenen contacte amb la natura, sempre que puc vaig amb bicicleta. Intento portar una vida

residuo zero, tenint un petit hort i comprant amb envasos reutilizables (tupper i bossa de

roba). Soc membre del moviment Igualadaxclima, Ciclistes Urbans i del col.lectiu

Eixarcolant. Penso que tots hem de fer canvis si volem continuar gaudint d’aquest planeta.

Què és Igualada pel Clima?

Som un moviment social format per persones voluntàries de totes les edats preocupades per la situació d’emergència climàtica que estem vivint. Volem conscienciar que cal decréixer energèticament i planificar un model econòmic circular amb menys necessitats energètiques i materials. Això ho fem demanant planificació a nivell polític, fent neteja d’espais naturals, plantades d’arbres, murals participatius reivindicatius, reclamant una mobilitat sostenible i exigint reduir la quantitat de residus que generem.

Què reclameu a les adminstracions?

Volem que la ciutat es declari en emergència climàtica i que presenti un pla d’actuacions per fer-hi front, decréixer energèticament en els propers 5 -10 anys, que es fomentin les energies renovables. També s’ha de potenciar l’economia local i crear un pla d’autosuficiencia alimentaria, recuperant terres de cultiu abandonades i ajudar als productors locals a vendre el seu producte. A nivell local creiem que cal fer accions perquè el riu Anoia torni a ser un riu viu i un espai de vida i gaudi. Una altra de les nostres reivindicacions és crear una xarxa de carrils bici per una mobilitat sostenible i segura. Es necessari allunyar els cotxes del centre de la ciutat i recuperar els espais per a les persones.

Teniu alguns projectes properament?

Sí, just aquest divendres, i també demà dissabte, ens sumem al Let’s Clean Up Europe. Avui farem neteja del riu Anoia i demà serem a Santa Margarida de Monrbui. A més, durant l’any fem altres accions com pintar murals, xerrades, suport a entitats, etc

En aquest sentit, el canvi del model de transport és un dels canvis més importants que podem fer de manera individual?

És un dels molts canvis que podem fer de manera individual, anant amb bicicleta o caminant per la ciutat reduïm l’emissió de CO2, ens beneficia la salut, és econòmic, es pacifica la ciutat, augmenta la seguretat, es creen entorns escolars segurs i redueix la contaminació acústica. Però és un dels molts canvis que podem fer. D’altres podrien ser reduir els residus (portant els nostres envasos), reduir el consum energétic (aigua, llum, gas, ..), comprar productes de proximitat i de temporada en establiments locals, etc

On creieu que falten carrils bici a Igualada?

L’ideal seria a tot arreu, la bicicleta és un mitja de transport i ens hauríem de poder desplacar de forma segura, però sobretot cal buscar la connexió nord-sud i est-oest de la ciutat, la connexió entre ciutats de la Conca d’Òdena i connectar els principals equipaments (centres esportius, cívics, escolars i de queviures com el mercat, …)

A Ciclistes Urbans, un cop al mes feu una bicicletada, en què cada cop hi ha més gent. Esteu contents amb la resposta?

Sí estem molt contents i que cada vegada hi hagi més persones que es desplacen amb bicicleta. El dia 15 de maig fem un bicicletada per reivindicar la connexió entre poblacions de la Conca i els equipaments esportius. En aquest cas sortirem del pavelló de les Comes, entrarem a Santa Margarida de Montbui (barri), mercat, passeig i finalitzarem a Cal Font. A més, hem creat un manifest conjuntament amb ciclistes urbans que us convidem a signar demanant a l’Ajuntament tot el que hem dit.

D’aquí uns dies també comenceu amb el Bici Bus. Què és?

Sí, el 21 de maig farem la primera prova pilot i el 4 de juny la segona, ja que el 3 de juny és el dia mundial bicicleta i el 5 de juny el dia mundial del medi ambient. El bici bus és una iniciativa per facilitar els desplaçaments amb bicicleta cap a l’escola de forma grupal i segura. Per això, de forma similar al que passa en els autobusos escolars, s’estableix una ruta amb una sèrie de parades en què es va recollint als participants que van amb les seves bicicletes. Està organitzat i acompanyat per persones adultes, que pedalegen juntament amb l’alumnat fins al centre educatiu. Aquests darrers mesos s’ha estat instaurant en nombroses ciutats amb un èxit espectacular i ara ens agradaria poder implementar aquest projecte a Igualada.

Cada cop hi ha més moviments al voltant de l’emergència climàtica. L’aparició de Greta Thunberg va ser un abans i un després en aquest sentit? Que la gent es tornés més activista?

Sí, tot i que el Félix Rodríguez de la Fuente els anys 70 ja parlava del canvi climàtic i que molts altres científics fa anys que en parlen i demanen polítiques ambientals, la Greta va fer que es creés el moviment Fridays for future a molts pobles i ciutats d’arreu del món i amb això que hi haguessin moltes més persones activistes sobretot entre els més joves