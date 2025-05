Als afectats per l’apagada elèctrica del 28 d’abril de 2025

Publicat a l'edició del periòdic del 19 de maig de 2025



Iván Zabal.- El passat 28 d’abril vam viure una situació tan inesperada com preocupant: una apagada elèctrica que va deixar a les fosques àmplies zones del país durant diverses hores. Més enllà de les molèsties evidents, aquest incident posa de manifest la fragilitat de les nostres infraestructures i la necessitat urgent de prendre mesures efectives.

Milions de llars es van veure afectades, els hospitals van haver de recórrer als generadors d’emergència, i moltes petites empreses van patir pèrdues econòmiques significatives. En ple segle XXI, en un Estat que es considera capdavanter en tecnologia i energies renovables, és inacceptable que un error —sigui tècnic, humà o causat per un atac— pugui paralitzar de manera tan generalitzada el país.

És evident que calen explicacions i responsabilitats, però també cal mirar endavant. És hora que les autoritats apostin decididament per modernitzar i protegir la nostra xarxa elèctrica. La digitalització i la transició energètica han d’anar acompanyades d’una seguretat real i eficient.

A tots els ciutadans que vau patir les conseqüències d’aquesta apagada, us volem expressar la nostra solidaritat. Aquest episodi ens ha recordat com n’és de vulnerable el nostre dia a dia. Fem que aquesta experiència serveixi per exigir un sistema més preparat, més just i més segur.

Perquè un país avançat no es defineix només per la capacitat de produir energia, sinó per la seva capacitat de garantir-la de forma estable, sostenible i equitativa.