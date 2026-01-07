L’Agència Catalana de l’Aigua analitzarà 7 punts de rius a l’Anoia en busca de microplàstics

L’Agència Catalana de l’Aigua ha anunciat la inversió de quasi 300.00 euros que farà per analitzar la presència de microplàstics en els principals rius catalans, amb un total de 54 punts arreu del territori català a on es durà a terme un control. D’aquests 54 punts, 23 són en aigües superficials, 26 a l’entrada i sortida de depuradores i 5 en capçaleres del riu.
D’entre la cinquantena de punts analitzats, 7 seran a la comarca de l’Anoia; un al Riu Anoia abans de la depuradora d’Igualada, l’altre en l’aigua d’entrada a la depuradora d’Igualada i un tercer que analitzarà l’aigua de sortida de la depuradora igualadina. D’igual manera hi haurà dos punts d’anàlisi en la depuradora de Vilanova del Camí, un primer amb l’aigua d’entrada i l’altra de sortida, i un control en un punt aleatori del riu Anoia per analitzar-ne l’estat. El darrer lloc de control serà a la Serralada Prelitoral, al terme municipal de la Llacuna, ja que hi neix el riu Foix, que acaba desembocant al mar per Cubelles, al Garraf.
Obert el termini per prestar els serveis fins al divendres 9 de gener
Segons han explicat des de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’objectiu del contracte és “analitzar les partícules de polímers sintètics i insolubles en l’aigua, amb mides d’entre 0,1 micròmetres i 1,5 mil·límetres, i fibres de longituds compreses entre els 0,3 micròmetres i 15 mil·límetres”. Els microplàstics que s’analitzaran són el polietilè (present en bosses de plàstic, ampolles), el polipropilè (envasos, canyes, fibres industrials) i poliestirè (escumes, estris de cuina i joguines), entre d’altres.
Els 54 punts de mostreig, s’han escollit de manera que es puguin analitzar les principals conques fluvials catalanes, concretament en el riu Llobregat, la conca del Ter, la Muga, la Tordera, el Fluvià, el Besòs, el Foix, l’Anoia, el Segre i les rieres de Rubí i la Bisbal.
S’analitzaran diversos trams de riu, l’aigua que entra i surt d’algunes depuradores, així com trams fluvials amb poques pressions (capçaleres). En total, s’agafaran 123 mostres, que es recolliran a través de tres campanyes de mostreig.
El proper divendres 9 de gener es tancarà el termini de presentació d’ofertes per a dur a terme el servei, amb una inversió superior als 291.000 euros.