L’ACA impulsa la construcció de diversos punts de control de les aigües subterrànies a l’Anoia

L’Agèbcia Catalana de l’Aigua ha posat a licitació el contracte per executar les obres de 15 nous punts de control de les aigües subterrànies a deu comarques catalanes, entre elles l’Anoia. L’objectiu és millorar el control i fer un seguiment de les aigües subterrànies, tant a escala quantitativa com qualitativa per millorar-ne la gestió.
El pressupost és d’uns 855.000 euros, finançats amb fons europeus Next Generation. El termini de licitació per presentar les ofertes acaba el 18 de setembre. Aquests punts de control, denominats piezòmetres, es construiran a l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Bages, el Moianès, el Vallès Occidental i Oriental, l’Anoia, l’Alt Penedès, la Conca de Barberà i el Montsià.
Els punts de control a l’Anoia
En concret, aquests punts de control s’habilitaran als municipis de La Llacuna, Piera i Calaf/Prats de Rei/Sant Martí Sesgueioles.
Segons informa l’ACA, la profunditat dels piezòmetres oscil·larà entre els 13 i els 250 metres i aquests punts de control determinaran el nivell piezomètric, la salinitat de l’aigua en els piezòmetres propers a la costa i la temperatura.