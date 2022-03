A punt la licitació per a l’ús del restaurant del refugi de La Tossa

Durant els propers dies està previst que s’obri el termini de presentació de sol·licituds per optar a la concessió administrativa per a l’explotació del restaurant-refugi de La Tossa de Montbui, que licita el Consorci La Tossa de Montbui (ens format per la Fundació La Tossa i per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui).

Aquesta concessió, que s’atorgarà per un termini màxim de cinc anys (amb dos més prorrogables si s’escau), inclourà un petit cànon econòmic que haurà de satisfer mensualment l’adjudicatari. En el plec de clàusules també s’estableix que l’empresa adjudicatària haurà de prestar el servei de restaurant tots els mesos de l’any, de divendres a diumenge com a mínim, i garantint el servei d’esmorzars, dinars i sopars els divendres i dissabtes i també el d’esmorzars i dinars, com a mínim, els diumenges.

Val a dir que l’adjudicatari haurà d’encarregar-se també del servei de neteja del refugi-restaurant, d’acord al que s’estableix en l’esmentat plec.

Les persones/empreses interessades poden rebre més informació sobre les condicions de la licitació, termini i requisits, trucant a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui (93 803 47 35). El plec amb la licitació es podrà consultar a través de la pàgina web municipal www.montbui.cat.

Cal recordar que el restaurant-refugi de La Tossa de Montbui va estar en funcionament des de l’any 2013 i fins l’arribada de la covid-19 de forma regular. Els efectes de la pandèmia, molt importants en l’àmbit de la restauració, van impossibilitar que es poguès restablir el servei durant els darrers mesos.

Des del Consorci La Tossa es vol que l’oferta gastronòmica derivada de la reobertura del refugi-restaurant pugui rellançar un espai amb un gran potencial turístic, i que també és referent a la Conca d’Òdena com a espai d’interès cultural, geològic, esportiu, religiós, mediambiental i històric