A l’Ajuntament d’Igualada

Publicat a l'edició del periòdic del 11 de juliol de 2025

AGUSTÍ COLL I CASAJUANA.- Benvolguts/des.

Uns deu dies abans de Sant Joan, vaig connectar telefònicament amb el nostre Ajuntament, per parlar amb un tal Sr. Barberà que, segons em varen informar, era el “Cap de servei d’entorn Urbà” de la nostra ciutat. L’esmentat senyor no em va poder atendre donat que, com és “lògic i normal”, estava en una reunió (?) però sí que vaig poder deixar l’encàrrec a una senyoreta que, em va assegurar, que li faria arribar.

El motiu de la trucada era informar com a ciutadà responsable, (ai las) del perill que havia observat en el camí que va de la carretera de les Maioles fins al camí de Can Masarnau, dins el tram de l’anella verda, de la gran quantitat de matoll secs, de l’alçada de mes d’un metre, per ambdues bandes, amb el risc de foc que representava i que qualsevol petard o descuit podia ser fatal per a l’arbreda d’aquell indret.

Avui, 7 de juliol, hi he tornat a passar, veient amb consternació, que tot està igual (potser una mica més sec) per la qual cosa el perill continua vigent o s’ha incrementat.

No sé si el senyor Barberà continua reunit, però seria bo que deixés la reunió i es dignés, si no a arreglar el problema (no conec les seves limitacions), almenys a donar una explicació com a Ajuntament als ciutadans que encara ens preocupa la nostra ciutat.

Dissortadament, la desídia dels que “manen” s’encomana als “manats” i així anem creant una societat que passa de tot.