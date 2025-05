Publicat a l'edició del periòdic del 19 de maig de 2025

A la Teresa Riba

Enric Sánchez Urdangarín.- Moltes felicitats Teresa Riba, poder participar en l’obra de Gaudí fent uns àngels no és un tema menor sinó que el teu art ja forma part del patrimoni de la humanitat.

T’he conegut de gran, el teu saber de fer com a mestra, ja em va cridar l’atenció, i ara m’he adonat que no estava gens equivocat, humil i compromesa a fer la teva feina el millor que saps.

La humilitat es vincula a persones sòlides, honrades i madures. No significa falta d’ambició sinó que l’autoestima no porti a la seguera.

A mesura que s’acumulen quilòmetres, i si un no és ximple, la vida t’ensenya modèstia. Davant la complexitat, saps que hi ha més preguntes que respostes i la vida et convida a escoltar i a reflexionar.

Gràcies per ser com ets Teresa, artista, mestra i si m’ho permets amiga, ets un exemple per a tots, la teva senzillesa et fa molt més gran del que ja ets.

Altre cop moltes felicitats, ara ja puc dir amb orgull que la Teresa Riba em va ensenyar l’art de… “mirar, veure i entendre l’art “.

Gràcies Teresa.