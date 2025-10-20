Josep Cuela.- Un altre any consecutiu, més fidels a l’enyorança que a la tradició, els fills de cosins de les parelles que al seu dia sorgiren dels matrimonis entre tres membres de la casa Gumà amb altres tres de la nissaga Rabell, de Santa Coloma de Queralt, es retrobaren, en un conegut restaurant
de la capital de l’Anoia.
Si bé, sembla ser, que havien de ser quatre els enllaços que havien d’unir aquestes cases, qui no va voler seguir el costum, molt estès en aquells temps en les famílies de pagesos, es va emparentar amb un altre colomí. Tot i que les xacres són, com és normal, el tema de conversa més habitual en persones que s’acosten o passen dels 90 anys o, fins i tot, s’apropen al centenar, més que la il.lu és la joia veritable de veure’s, compartir experiències i nombroses abraçades. Aquests foren els autèntics trets d’una diada exemplar de la unitat que hauria d’haver entre parents, si més no.
45a trobada de famílies
