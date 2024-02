19 comparses i 1.300 persones, demà a la Rua del Carnaval

Publicitat

Un total de 19 comparses i prop de 1.300 persones participaran demà al vespre a la Rua del Carnaval. Es tracta d’un nombre superior -dues més- al de l’any passat. La comparsa del Rei Carnestoltes i el pregó aniran a càrrec, aquest any, de l’Escola Pia.

Com ja és tradició, l’activitat central de la jornada serà la Rua de Carnaval que s’iniciarà a dos quarts de set de la tarda. La desfilada tindrà l’itinerari habitual amb inici al carrer de Joaquima Vedruna, seguint pels carrers de la Soledat, Sant Jordi, rambla General Vives, rambla Sant Isidre, Rambla Nova, carrer de Santa Caterina i carrer de l’Aurora fins arribar a la plaça de Cal Font. Allà la rua hi arribarà aproximadament a un quart de nou del vespre, s’hi farà la lectura del pregó i el repartiment de premis en acabar la rua.

Hi ha un total de 15 premis: 5 de 500€ per les millors comparses escollides pel Jurat i fins a 10 premis més de 200€. Com ja és habitual, l’endemà diumenge, 11 de febrer, a les 12 del migdia es farà el Carnaval Infantil amb un espectacle d’animació pels més petits amb Carles Cuberes que porta per títol: “Cassoles, Olles i Cançons” a la plaça de l’Ajuntament.

El cartell és obra de Trastus Creative Studio, creat per Marc Lumbreras i Maria Morales, exalumnes de l’escola La Gaspar.

18 de febrer, ball de disfresses al Casal de la Gent Gran

Des de l’Associació de la Gent Gran informen que el diumenge 18 de febrer en el Ball de tarda, es farà un concurs de disfresses.

Per tothom que vingui disfressat i haurà un primer i un segon premi amb regals importants i trofeu, per la resta que portin disfressa, copa de cava, per seguir gaudint de la festa i del ball.

