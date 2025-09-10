El 16 de setembre es farà una prova del sistema d’alertes als mòbils a l’Alta Anoia

El dimarts, 16 de setembre, a les 10h tots els smartphones que es trobin a les vegueries de Girona i Catalunya Central, inclosa l’Alta Anoia, rebran un missatge de prova del sistema d’alertes de Protecció Civil. En el cas de l’Anoia, l’enviament es farà als municipis de:
- Calaf
- Calonge de Segarra
- Castellfollit de Riubregós
- Els Prats de Rei
- Pujalt
- Sant Martí Sesgueioles
- Sant Pere Sallavinera
- Veciana
El missatge que rebràs al teu mòbil si et trobes en alguna de les zones
Tots els telèfons mòbils que estiguin en aquestes zones, encara que els duguin persones que estan de pas per carretera o ferrocarril, rebran el següent missatge de text: “PROVA D’ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. No truquis al 112, és una PROVA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova”.
El missatge s’enviarà en català, castellà i anglès.
Enquesta per saber si la ciutadania ha rebut o no l’alerta
La Generalitat habilitarà una enquesta perquè els ciutadans informin de si han rebut o no el missatge, en quin idioma, de quina companyia són, etc. Es tracta d’una enquesta anònima que no recull dades personals.