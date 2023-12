Votacions finals dels pressupostos participatius de Montbui

Publicitat

Entre els dies 27 i 31 de desembre de manera telemàtica i el dissabte 30 de desembre de forma presencial, els veïns i veïnes de Santa Margarida de Montbui podran prioritzar la realització de diferents projectes sorgits de les 62 propostes ciutadanes presentades en el marc del procés de Pressupostos Participatius.

Després d’haver analitzat les propostes presentades per la ciutadania -moltes de les quals formaran part del Pla d’Actuació Municipal- i podran ser una realitat durant els propers anys, tant des del nivell tècnic com polític s’han acabat escollint sis propostes, d’entre les quals la ciutadania haurà de decidir, votant, quins tres projectes s’inclouran en el Pressupost de 2024, i també la seva priorització temporal.

Els projectes entre els quals haurà d’optar la ciutadania de Santa Margarida de Montbui de més de 16 anys són: la construcció d’uns lavabos públics al cementiri municipal i en el mercat municipal Montmercat, així com una zona de canviadors al mateix Montmercat. També es pot votar i prioritzar per la potenciació d’arranjaments de jardineria, escocells, rotondes i jardineres. D’igual manera, es podrà votar per la compra d’un local per exposar-hi la imatgeria festiva del municipi. Un altre projecte és potenciar les tasques de control de velocitat a les vies públiques del municipi. També es podrà votar per construir una marquesina d’autobus a la carretera de Valls, a l’alçada del Bar Giorgio, i, per finalitzar, també es podrà votar i prioritzar la realització de tasques d’arranjament de les fonts naturals del terme municipal montbuienc.

Entre els dies 27 i 31 de desembre els veïns i veïnes de Santa Margarida de Montbui podran determinar, votant telemàticament, aquells tres projectes als quals cal donar-hi màxima prioritat. Els enllaços per fer les votacions estaran disponibles a la pàgina web www.montbui.cat i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui: Facebook, X i Instagram.

D’igual manera, tota aquelles persones empadronades a Santa Margarida de Montbui i que tinguin més de 16 anys podran votar de forma presencial en una urna que estarà ubicada a Montmercat. L’horari de la votació presencial serà de 10 a 13 hores. Per poder votar caldrà que us acrediteu amb el DNI.

El procés de pressupostos participatius està organitzat per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui (regidoria de Participació Ciutadana), amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

