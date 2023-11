Visita guiada a l’església renaixentista de Sant Jaume de Calaf de la mà de ‘Catalonia Sacra’

Publicitat

Catalonia Sacra organitza el dissabte 11 de novembre una visita guiada a la imponent església renaixentista de Sant Jaume de Calaf. Situada en el conjunt monumental de la plaça Gran del municipi, la seva construcció es va iniciar a finals del s. XVI i la configuració arquitectònica que veiem actualment és fruit d’un procés històric a través de diverses etapes constructives, especialment del període del Renaixement.

La visita que proposa el Bisbat de Vic en el marc de la programació d’activitats de Catalonia Sacra serà guiada per Jordi Morros, arquitecte especialitzat en patrimoni. L’activitat començarà a les 11.30 h, té un preu de 7€ i la inscripció s’ha de fer en línia.

En la visita pel seu interior s’hi podrà conèixer la cripta, situada sota l’altar, i en la qual es conserven les restes de Santa Calamandra, patrona de Calaf. També es farà aturada a les diverses capelles laterals, separades entre elles per contraforts, on en destaca la capella dels Dolors on es conserva un Crist del segle XVII i la capella del Santíssim Sagrament, que en origen era un edifici exempt.

Tanmateix, la visita fixarà la mirada en altres elements imprescindibles de l’exterior del temple com la torre campanar de 56,60 metres d’altura i un dels elements més icònics del Calaf.

Una quarantena d’activitats arreu del territori

Catalonia Sacra i Dertosa Sacra ha realitzat durant tot el 2023 més d’una quarantena d’activitats en 15 comarques de Catalunya i una del País Valencià. Aquest festival itinerant, plenament consolidat, dona a conèixer la diversitat, la riquesa i els valors del patrimoni cultural de l’Església. Aquesta onzena edició inclou activitats com visites, itineraris, conferències… des de Saurí (Pallars Sobirà) fins a Morella (els Ports) amb propostes que van des de l’art medieval fins a l’art del segle XXI. Els punts on es fixa el focus també són molt diversos: des de grans conjunts molt coneguts com la Seu Vella de Lleida fins a projectes que mai s’han arribat a executar, com és el cas de les torres que va projectar Gaudí per a l’església de la Colònia Güell.

