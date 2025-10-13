Vint-i-nou persones contractades arran del Programa de Treball i Formació

El Consell Comarcal de l’Anoia ha celebrat la cloenda del programa Treball i Formació 2024/2025, que ha permès contractar 29 persones en situació d’atur durant un període de 12 mesos. L’objectiu principal ha estat fomentar la inserció laboral, reforçar les competències professionals i personals, i afavorir la igualtat d’oportunitats entre els col·lectius amb més dificultats d’accés al mercat de treball.
El programa, que va finalitzar el 30 de setembre de 2025, s’ha desenvolupat a través de quatre línies d’actuació: per a persones més grans de 52 anys que estiguin en situació d’atur (MG52), per a persones destinatàries de la Renda Garantida de la Ciutadania (PRGC), per a persones en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació (PANP) i per a dones en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació (DONA).
Durant aquest període, els participants han dut a terme tasques en dos grans àmbits. D’una banda, en rehabilitació, millora i condicionament d’espais urbans i naturals de la comarca, per augmentar l’atractiu territorial, la seguretat viària i la qualitat mediambiental, i l’altre, acompanyament i suport a la ciutadania, amb actuacions destinades a facilitar la relació amb les administracions públiques i promoure l’apoderament social.
A més, totes les persones participants han realitzat una formació en competències transversals de 70 hores, sota el títol “Habilitats socials, comunicatives i resolució de conflictes en el centre de treball”.
Aquesta acció formativa ha permès potenciar habilitats essencials per al treball en equip, la comunicació assertiva i la gestió positiva dels conflictes. Al llarg del programa, les persones participants han rebut suport i orientació personalitzada per afavorir la seva adaptació als llocs de treball i preparar-se per a futures oportunitats d’ocupació. Aquest acompanyament ha contribuït a millorar significativament les competències professionals i personals dels participants, reforçant la seva confiança i les seves possibilitats de reinserció laboral.
En el programa han participat 18 municipis de la comarca, entre ells Santa Margarida de Montbui, Masquefa, la Torre de Claramunt, Capellades, Cabrera d’Anoia, Calaf, els Hostalets de Pierola, Òdena, la Pobla de Claramunt, el Bruc, la Llacuna, Carme, Jorba, Castellolí, Rubió, els Prats de Rei, Montmaneu, Sant Martí de Tous i Castellfollit de Riubregós.
Com a punt final, s’ha realitzat una sessió de tancament amb totes les persones participants, on s’han compartit experiències, valoracions i els resultats assolits. L’acte ha servit per reconèixer la dedicació i l’esforç de totes les persones implicades i per posar en relleu la importància de la contractació, la formació i l’acompanyament com a eixos centrals de la inserció laboral.
Aquestes actuacions han estat subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuades d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/4378/2023, de 21 de desembre per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2024, en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació per a la participació de les entitats locals (SOC-TRFO EELL)(ref. BDNS 734887) i regulada per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació), modificada per l’Ordre EMT/170/2023, de 27 de juny, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril, i l’Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener.