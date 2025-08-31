Vilanova reforça llaços amb els pobles agermanats de Calcinaia i Amilly per Festa Major

La Festa Major de Vilanova del Camí tornarà a estar marcada per l’esperit de germanor i la participació ciutadana. L’associació de Germanor de Vilanova del Camí, amb el suport de la regidoria d’Agermanament de l’Ajuntament, ha preparat un programa d’actes que vol reforçar els llaços d’amistat i col·laboració entre municipis i entitats.
Els actes començaran el divendres 5 de setembre, amb la inauguració de l’exposició fotogràfica “Colors d’Europa”, una mostra itinerant entre municipis agermanats que enguany gira entorn de la biodiversitat.
L’exposició, que es podrà visitar fins al 20 de setembre a la sala d’exposicions VilArt, convida a reflexionar sobre la riquesa natural i la necessitat de preservar-la a través d’imatges aportades pels municipis agermanats de Vilanova del Camí, Amilly, Calcinaia i Noves, en una iniciativa que reforça la dimensió cultural i mediambiental de l’agermanament.
L’endemà, dissabte 6 de setembre, a les 9:00 h, la plaça de Can Papasseit acollirà la rebuda oficial dels amics de Calcinaia, en un acte compartit amb l’Ajuntament i les famílies acollidores.
El diumenge 7 de setembre l’activitat serà intensa. A les 14:30 h, el Centre d’Innovació Anoia serà escenari del tradicional Dinar de Germanor. Els tiquets es poden adquirir a la pizzeria La Rucola, del 28 d’agost al 3 de setembre al preu de 10 €.
I a les 18:00 h, la pista coberta Can Titó acollirà una exhibició de patinatge artístic, amb la participació del club italià Pattinaggio FC Fornacette, l’Hoquei Club Montbui i el grup de competició Crazy Boggie de l’escola Artístic.
En una carta adreçada a l’Ajuntament, el president de l’associació de Germanor, Juan Romero, ha destacat que aquests dies representen “una excel·lent oportunitat per reforçar els llaços d’amistat i col·laboració que ens uneixen” i ha convidat la ciutadania a sumar-se als actes de Festa Major.