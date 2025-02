Vilanova recorda la víctima del crim de dissabte amb cinc minuts de silenci; el detingut passarà a disposició judicial aquest dimarts

Desenes de persones s’han concentrat aquest dilluns a les set de la tarda a la plaça de l’Ajuntament de Vilanova del Camí per recordar el veí de 53 anys que va morir violentament en un edifici del carrer Bòbila de la localitat anoienca.

Durant l’acte, l’alcaldessa de Vilanova, Noemí Trucharte, ha llegit un comunicat de condol a la família de la víctima i de rebutja a la violència i els fets succeïts dissabte. En declaracions als mitjans després de l’acte, l’alcaldessa ha destacat que treballaran perquè successos com aquests no tornin a passar a Vilanova del Camí i ha recordat que les dades delinqüencials al municipi estan per sota la mitjana catalana i també de la comarca de l’Anoia.

Trucharte ha dit que confien en la justícia i en els cossos policials i ha reclamat que la investigació “es faci el més ràpid possible pel descans dels familiars de la víctima”. “Un fet així no pot quedar impune”, ha remarcat.

Preguntada sobre l’arrestat, la batllessa vilanovina ha explicat que els Serveis Socials del municipi havien fet seguiments puntuals d’aquesta persona per motius econòmics. Al mateix temps, Trucharte ha fet una petició a institucions superiors, instant a “treballar tots plegats, no només en la modificació de la llei, sinó també en la prevenció i el seguiment, que moltes vegades no està en mans dels ajuntaments ni dels seus treballadors.”

El detingut, a disposició judicial aquest dimarts

Segons ha avançat l’Agència Catalana de Notícies (ACN), fonts policials han indicat que està previst que l’arrestat passi aquest dimarts a disposició judicial.