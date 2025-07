Vilanova fa els primers passos per convertir la serra de Collbàs en Zona Natural Especial de Protecció

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha fet el primer pas per impulsar la creació d’una Zona Natural Especial de Protecció (ZNEP) que abraci la serra de Collbàs, un àmbit natural que s’estén des de Miralles fins a la Pobla de Claramunt i que inclou municipis com Carme, Orpí, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.

L’alcaldessa de Vilanova, Noemí Trucharte, s’ha reunit recentment amb Jordi Reixach, alcalde d’Orpí i president de l’Associació de Propietaris Forestals de la Serra de Miralles i Orpinell, així com amb Francesc Pau, tresorer de la mateixa entitat. La trobada ha servit per explorar les possibilitats d’impulsar conjuntament aquest projecte de protecció ambiental.

“Tal com està la situació pel que fa al medi ambient, creiem que és el moment de començar a treballar plegats per preservar la serra”, ha declarat l’alcaldessa qui afegeix que “aquesta és només la primera reunió, però la nostra voluntat és convocar els alcaldes i alcaldesses dels municipis implicats al setembre per definir com podem col·laborar i avançar cap a la creació d’aquesta figura de protecció”.

Tot i que el nom oficial de la figura jurídica encara no s’ha definit, l’objectiu és clar: garantir la conservació d’un espai d’alt valor ecològic i paisatgístic, implicant tant els ajuntaments directament afectats com altres municipis del voltant que comparteixen l’interès per la millora del territori.

La iniciativa compta amb el suport inicial de l’Associació de Propietaris Forestals, que juga un paper clau en la gestió sostenible d’aquests espais naturals. La proposta busca obrir un espai de diàleg i treball comú entre administracions locals i entitats per assegurar la protecció i la valorització d’aquest entorn.

La reunió de setembre serà clau per concretar el full de ruta del projecte i obrir-lo a altres actors del territori.