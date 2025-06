Vilanova del Camí convoca el Concurs de Penyes de Festa Major 2025

La regidoria de Festes de l’Ajuntament de Vilanova del Camí ha obert la convocatòria per participar en una nova edició del Concurs de Penyes, una activitat ja consolidada que busca fomentar la participació ciutadana i reforçar la cohesió social durant la Festa Major, al mes de setembre. El concurs es presenta com una oportunitat única per gaudir intensament de la celebració, compartir moments amb amics i familiars, i mostrar el talent i l’originalitat de cada grup, amb l’al·licient afegit de poder optar a importants premis econòmics.

Aquest dilluns 30 de juny, a les 19:00 h, Can Papasseit acollirà la reunió informativa adreçada a totes les penyes interessades a participar en el concurs. L’assistència a la trobada, oberta a un o una representant per penya, tindrà recompensa: es concediran 2 punts extra de benvinguda a totes les penyes que hi assisteixin. A més, durant la mateixa reunió es podrà formalitzar la inscripció al concurs, facilitant així el procés de participació.

Per poder participar, cal formar una penya amb un mínim de cinc persones, agrupades sota un mateix nom. Cada penya haurà de comptar amb un representant major d’edat, responsable de formalitzar la inscripció i de vetllar pel bon comportament del grup, especialment si hi ha menors d’edat entre els integrants.

És imprescindible que cada penya es presenti amb una vestimenta comuna o un element identificatiu que la distingeixi durant tota la Festa Major. A més, el nom escollit no podrà coincidir amb el d’altres penyes ja inscrites. En cas que hi hagi participants menors d’edat, caldrà que estiguin acompanyats pels seus tutors o sota la supervisió del responsable de la penya, qui haurà de garantir que no consumeixin begudes alcohòliques.

Inscripcions al Concurs de Penyes 2025 de Vilanova del Camí

Les inscripcions es poden realitzar del 30 de juny al 29 d’agost, tan presencialment com a través del formulari que trobareu al web municipal; del correu electrònic cultura@vilanovadelcami.cat o mitjançant WhatsApp al número 659 747 889.