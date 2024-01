Vilanova del Camí celebra una de les festes més importants del calendari local: la XXV Fira del Camí Ral

Publicitat

Aquest cap de setmana tindrà lloc a Vilanova del Camí una de les festes més importants del calendari local. La festa de Sant Hilari, patró del municipi i la Fira del Camí Ral, de la qual se’n celebrarà la vint-i-cinquena edició. Una edició que incorpora algunes novetats importants com dues zones de restauració i un campament medieval on tindran lloc tallers, exhibicions i on també es concentraran les atraccions infantils.

El regidor de Comerç i Turisme, Roger Casajuana, considera que la Fira del Camí Ral és una iniciativa molt consolidada al municipi i un dels esdeveniments firals més importants de Catalunya. La Fira del Camí, explica Roger Casajuana, ha anat creixent i evolucionant durant els darrers anys i avui, és un atractiu turístic de primera magnitud que ajuda a ubicar Vilanova del Camí al mapa de Catalunya.

Una de les novetats d’aquest any a la Fira del Camí Ral és la incorporació de dues zones de restauració. Una a la plaça del Mercat, on s’ubicarà La Taverna, i just al davant, al carrer Onze de Setembre, també hi trobareu una zona amb restauradors locals.

La segona zona de restauració s’ubicarà a la cruïlla del carrer Verge de Montserrat amb Major.

A banda d’un excel·lent exponent comercial tradicional, la Fira del Camí Ral, ofereix un espai per fer valdre també els productes artesans. Roger Casajuana ha destacat la complicitat dels comerços i entitats locals que participaran en la novena edició de la mostra d’artesans i associacions locals. El regidor és conscient que la Fira ofereix un espai de promoció i dinamització dels establiments locals que aprofiten per donar-se a conèixer també fora del municipi.

I una altra part molt important de la Fira, explica el regidor Roger Casajuana, és la seva dinamització cultural i festiva. I és que a la plaça del Mercat s’habilitarà un campament medieval en el qual hi haurà activitat durant tot el dia. S’han previst per exemple, tallers de sonalls de vímet, de sabons enfeltrats, de ceràmica, de retaules medievals, de rajoles… També hi haurà taller d’arquers i escola de cavallers, demostració de l’ofici de fuster, mostra d’armes i armadures, mostra d’esgrima, cercaviles, espectacle de faquirisme i música, teatre i espectacles de carrer amb dracs, orcs i altres espècies.

El regidor de Comerç i Turisme també ha recordat que l’Ajuntament disposa de domassos per decorar finestres i balcons, especialment dels carrers on s’ubicarà la Fira del camí Ral. Si esteu interessats, podeu demanar-los sense cost a l’Ajuntament durant aquesta setmana.

Així mateix, i amb la intenció d’evitar problemes de circulació al nucli urbà, on hi haurà diferents carrers tallats, l’Ajuntament ha habilitat un espai d’aparcament a la zona del CAP.

