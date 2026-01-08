Vilanova celebra aquest cap de setmana la Festa de Sant Hilari, amb la Fira del Camí Ral com a protagonista

Vilanova del Camí celebrarà la Festa Major d’Hivern en honor a Sant Hilari, del 9 a l’11 de gener, amb un ampli programa d’activitats que combina tradició, cultura, esport i participació ciutadana. La celebració tindrà com a eix central la XXVII edició de la Fira del Camí Ral, un dels esdeveniments més emblemàtics i estimats del calendari festiu del municipi.
La Festa Major d’Hivern es consolida, un any més, com una oportunitat per reforçar els vincles comunitaris i destacar el patrimoni cultural i associatiu de Vilanova del Camí. Tal com destaca l’alcaldessa, Noemí Trucharte, “el programa dona protagonisme a entitats, col·lectius i serveis municipals que contribueixen de manera decisiva a la vida del poble, amb una oferta pensada per a totes les edats”.
El regidor de Comerç i Turisme, Roger Casajuana, destaca que “la Fira del Camí Ral s’ha convertit en un autèntic punt de trobada per al comerç local, l’artesania i la tradició, i en un aparador que projecta Vilanova del Camí com un municipi dinàmic, acollidor i compromès amb la cultura i el patrimoni”.
La programació s’iniciarà divendres 9 de gener amb la celebració de la festa del patró de la Policia Local, que tindrà lloc a les 11:00 h a Can Papasseit.
L’endemà, dissabte 10 de gener, el mateix espai acollirà, a les 12 del migdia, l’homenatge a les parelles que celebren les Noces d’Or, i a les 7 de la tarda, un concert amb el músic local Carlos Gómez.
El diumenge 11 de gener concentrarà la major part de les activitats. Al llarg de tota la jornada, de 9 del matí a 7 de la tarda, els carrers del centre del municipi acolliran la XXVII Fira del Camí Ral, amb parades d’artesania, comerç local i entitats, mostres d’antics oficis, tallers infantils, zona gastronòmica i espectacles itinerants.
Una de les principals novetats d’aquesta edició és la incorporació de l’Espai PACO, del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, ubicat a la plaça Major. La jornada de diumenge inclourà també la missa en honor a Sant Hilari, patró del municipi, a les 10 del matí, i una hora més tard, s’iniciarà una cercavila amb els actors i actrius de la Fira, que recorrerà el carrer Major, des de la plaça Major a la plaça Joan Vich. A les 12:00 h es representarà l’espectacle central de la Fira, “Fill de pagès, fillol de nobles – Un bateig al Camí Ral”, una recreació històrica ambientada al segle XVII que comptarà amb la participació de veïns, entitats i representants municipals. Així mateix, a les 12:00 h, la plaça Picasso, serà l’escenari d’una ballada de sardanes organitzada per l’Associació de Sardanistes de Vilanova del Camí.
Els infants del Marta Mata faran creps solidàries a la Fira del Camí Ral
Els infants d’I5 de l’Escola Marta Mata han impulsat la Crep Truck solidària, una parada de creps que tindrà presència a la Fira del Camí Ral de Vilanova, amb l’objectiu de recaptar diners per fer de Vilanova un municipi més accessible i inclusiu, instal·lant pictogrames i braile als cartells dels parcs del poble.
Aquesta és la segona activitat que fan; abans de les vacances de Nadal, els infants ja van sortir a cantar pels carrers d’Igualada i Vilanova. La parada de creps serà a Vilanova el dia 11 de gener de 9 del matí a 19 h.
La tradicional Pujada al Dipòsit
A més de les propostes culturals i festives, la Festa Major d’Hivern de Vilanova del Camí manté un dels seus actes esportius més emblemàtics amb la celebració de la 39a Pujada al Dipòsit, que tindrà lloc diumenge 11 de gener i que any rere any aplega corredors i caminaires de totes les edats.
La sortida de la cursa està prevista a les 10:00 h des de la plaça Extremadura, mentre que les caminades populars sortiran en tres torns, a les 8:40 h, a les 8:55 h i a les 9:10 h, per facilitar una participació esglaonada. La prova està oberta a un ampli ventall de participants, amb categories que van des de benjamí, aleví, infantil i cadet/juvenil, fins a promesa/sènior i veterans A i B, fet que reforça el seu caràcter inclusiu i familiar.
Les inscripcions per a la cursa es poden formalitzar fins al 8 de gener a les 14:00 h a través del web municipal www.vilanovadelcami.cat, o bé el mateix dia de la prova, a partir de les 8:45 h, a la plaça Extremadura i fins a esgotar els dorsals. La recollida de dorsals es farà el mateix diumenge, a partir de les 9:00 h, al mateix punt de sortida.
Presentació de les noves capgrosses de Vilanova
En el marc de la Fira del Camí Ral, la Comissió dels Gegants de Vilanova presentaran les noves capgrosses amb una cercavila.