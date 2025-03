L’Ajuntament de Vilanova del Camí i el Departament d’Interior sumen esforços per millorar la seguretat del municipi

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest dissabte l’Ajuntament de Vilanova del Camí, on s’ha reunit amb l’alcaldessa, Noemí Trucharte, així com amb els tinents d’alcaldessa de Seguretat, Eva Vadillo, i de Promoció Econòmica, Jordi Barón. A la reunió també hi ha participat l’Inspector cap de l’ABP d’Igualada, Ramon Roig, i el Sergent cap de la Policia Local de Vilanova del Camí, Daniel Monroy. La trobada ha servit per abordar els principals reptes en matèria de seguretat del municipi i reforçar la col·laboració entre els cossos policials i administracions.

Durant la reunió, s’ha destacat la bona coordinació entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, fet que ha permès obtenir dades positives en matèria de seguretat. En aquest sentit, la consellera ha valorat l’esforç de l’Ajuntament per ampliar la plantilla policial així com del reforç, que des del govern autonòmic, es va destinar a l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de l’Anoia.

Un dels aspectes tractats durant la reunió ha estat la futura instal·lació de càmeres de lectura de matrícules a Vilanova del Camí, una mesura que l’Ajuntament vol impulsar per millorar la percepció de seguretat i el control dels accessos al municipi. Parlon ha anunciat que el Departament d’Interior està treballant en una convocatòria d’ajuts per donar suport als ajuntaments en aquest àmbit.

L’alcaldessa, Noemí Trucharte, ha expressat el seu agraïment per la visita de la consellera i pel suport del Govern de la Generalitat en matèria de seguretat. “És una tranquil·litat saber que podem comptar amb els recursos que ens ofereix la Generalitat. La reunió ha estat molt fructífera perquè hem avançat en qüestions pendents, com la necessitat d’ampliació de la plantilla de la Policia Local i altres reptes de futur”, ha afirmat.

Per la seva banda, la consellera Parlon ha reiterat el compromís del Departament d’Interior de treballar conjuntament amb els ajuntaments per conèixer de primera mà les necessitats de la ciutadania. “El nostre objectiu és estar al costat del món local per afinar les prioritats i garantir la seguretat als municipis”, ha destacat.

Aquesta trobada s’emmarca en l’agenda de visites que la consellera està realitzant arreu del territori per reforçar la cooperació entre el Govern i els ens locals en matèria de seguretat pública.