Vilanova aprova els pressupostos per al 2025, que s’enfilen als 16,6 MEUR

El Ple es va reunir aquest dimecres en sessió extraordinària per aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Vilanova del Camí per al 2025. El regidor d’Economia i Hisenda, Jordi Barón, va defensar el pressupost destacant la seva orientació cap a la sostenibilitat, l’eficiència i el suport a la comunitat.

El pressupost municipal supera, per primera vegada els 16 milions i mig d’euros, dels quals, 3 milions i mig es destinaran a inversions. Una xifra molt important, va dir Barón, que busca millorar infraestructures i serveis amb especial atenció a la sostenibilitat i accessibilitat.

Una de les principals accions que es contemplen en el capítol d’inversions és el desenvolupament del Pla Sectorial de Transició Ecològica amb un pressupost d’1,2 M€. El Pla, que contempla la instal·lació de plaques solars als edificis municipals, compta amb una subvenció de 900.000 € de la Diputació de Barcelona.

Com a infraestructures clau per al 2025, es contempla també la segona fase dels vestidors del camp de futbol dotada amb 230.000 €; la primera fase de la nova comissaria de policia, amb un pressupost de 150.000 € i la millora de l’enllumenat als polígons industrials amb una partida de 160.000 €, dels quals 130.000 € són finançats per la Diputació.

També hi ha una partida de 156.000 € per a la millora de la xarxa d’abastament d’aigua i una altra per a la climatització d’edificis municipals, que si bé té un pressupost de 570.000 €, es cobrirà en un 80% amb fons europeus Next Generation (380.000 €).

FEM Vilanova dona suport crític als pressupostos

Judit Gómez, portaveu de FEM Vilanova, va exposar una visió crítica però constructiva dels pressupostos municipals per al 2025, destacant avenços fruit de la seva tasca d’oposició, les demandes actuals i algunes discrepàncies amb l’equip de govern.

Gómez va remarcar la importància de propostes que el seu grup va aconseguir incloure en els pressupostos anteriors com la incorporació de dos nous agents de policia, l’execució dels pressupostos participatius, que han facilitat projectes com la remodelació del Parc de la Lluna o, l’impuls de mesures per a la sostenibilitat, com l’estudi d’instal·lació de sistemes energètics sostenibles i plaques solars. Així mateix, va celebrar l’augment de les subvencions per a entitats culturals i l’inici de la remodelació del Mercat.

Finalment, FEM Vilanova va votar a favor del pressupost amb responsabilitat, exigint al govern el compliment de les propostes pactades i reiterant el seu compromís de treballar per millorar la qualitat de vida al municipi.

V365 s’absté als pressupostos i reclama més seguretat, suport a famílies i millores en infraestructures

La portaveu de V365, Vanesa González, va anunciar la seva abstenció als pressupostos i va repassar les propostes que van suggerir al govern per a la seva incorporació al pressupost, algunes de les quals s’han executat en les darreres setmanes com la instal·lació de càmeres de videovigilància. González va assegurar que “la percepció d’inseguretat a Vilanova del Camí és palpable” i va esperonar al govern a ampliar la instal·lació de càmeres en altres zones del municipi.

Pel que fa a les inversions, la portaveu de Vilanova 365 va agrair la incorporació de la millora del parc de la Lluna i la millora de la il·luminació del parc fluvial.

Per contra, González va lamentar que el govern no hagi valorat la proposta d’arranjar el pati del Centre Cívic barri La Pau per complementar el de la llar d’infants La Baldufa o per fer-hi activitats. També va preguntar sobre les obres del Casal, que des de V365 creuen “prioritàries” i també van proposar un pla de millores a Can Papasseit perquè considera que les infraestructures han quedat “obsoletes”.

Vanesa González també va traslladar al govern la possibilitat de recuperar les ajudes a les famílies amb fills menors per reduir la càrrega de despeses escolars, així com la millora de les subvencions a les entitats més petites o amb activitats més reduïdes.