Victòria del Monbus CB Igualada sobre el Calvià (68-79)

Quarta victòria en quatre jornades del Monbús CB Igualada a Tercera FEB, aquesta darrera jornada aconseguida contra el Bàsquet Calvià de Mallorca per 68-79. Un partit marcat per dues parts molt diferenciades on l’Igualada va ser capaç de refer-ser després d’estar perdent per 25 punts per endur-se el partit amb un avantatge d’11 punts.
Inici fulgurant dels mallorquins que en un minut ja guanyaven per 9-0, dominant el partit en atac i defensa i ampliant la diferència al llarg del primer quart fins al 24-13, diferència que s’ampliaria fins a la màxima del partit, 46-21, a manca de 3 minuts per la mitja part, gràcies a gran encert ofensiu, ja fos en tir de dos com en tir de tres així com també en defensa. Tot i així el CB Igualada aconseguiria retallar diferències per anar-se’n a la mitja part 19 punts a sota, 48-29.
A la tornada de vestidors, els locals aconseguirien mantenir la diferència en els 20 punts, fins que amb el 55-39 s’aturaria el partit per goteres al pavelló, una aturada que clarament va beneficiar als catalans, que ja venien jugant millor en aquesta segona part i que, a la represa del partit després d’uns 10 minuts, van rebaixar la diferència de 10 punts just abans d’acabar el tercer quart, 57-48. Els quart quart estaria dominat d’inici a final per l’equip dirigit per Víctor Belenguer, gràcies a una gran defensa que li va permetre córrer contraatacs per finalitzar fàcil prop de cistella i així transformar un partit que perdia per 25 punts en una victòria per 11 punts.
El proper dissabte, 1 de novembre, l’equip igualadí rep al Pujol CB Mollerussa, conjunt invicte igual que el Monbús CB Igualada, en un partit que suposarà la primera derrota per a un dels dos equips.