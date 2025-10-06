Victòria a domicili de l’Igualada Femení Grupo Guzmán contra el CH Caldes (3-5)

Important victòria de l’Igualada Femení Grupo Guzmán per 3-5 en una de les pistes més exigents del campionat, la del CH Caldes, qui s’ha reforçat bé a l’estiu mantenint un grup molt competitiu que havia guanyat els dos partits disputats fins a aquesta jornada.
Si bé les primeres opcions de gol van ser per a les igualadines, les locals no tardarien a fer-se amb el control de partit. Just aleshores, la jove Carmina Muñoz culminava a gol una bona contra de les igualadines que les posava per davant al marcador (0-1).
Però les locals no tardaven tampoc a reaccionar i empataven el partit dos minuts després (1-1).
Amb opcions per a ambdues bandes, les locals intentaven recuperar el control del partit però les igualadines, tot i algun error defensiu, no donaven el seu braç a tòrcer. I en un altre contraatac marcava ara la igualadina Carla Claramunt per tornar a posar per davant a les del Grupo Guzmán a 10’ minuts pel descans (1-2).
Dos minuts després, la mateixa Carla Claramunt veia la targeta blava per una acció fortuita; però l’Igualada aguantaria amb solvència els dos minuts d’inferioritat defensant bé la porteria de l’argentina Vicky Guzzo.
A dos minuts del descans, el Caldes empatava el partit en aprofitar una bola morta dins de l’àrea. A l’acció immediatament posterior, penal favorable a les noies de Carles Piernas que no s’aprofitava i s’arribava a la mitja part amb “taules” al marcador (2-2).
A la represa, un Igualada més pausat i reflexiu es tornava a avançar als tres minuts en definir a gol Abril Besa, una bona assistència de Laura Crespo (2-3). Les igualadines s’estaven fent mica en mica amb el partit i tres minuts després era Guiomar Pardiña qui ampliava la distància al marcador amb el quart gol (2-4). Les locals, ja amb més cor que cap, escurçaven distàncies un minut després en un xut exterior.
El partit quedava obert altre cop. El Caldes ho intentava però, no sense problemes, les igualadines malbarataven les seves opcions d’atac. Les ocasions sovintejaven a les dues porteries. La més clara a dotze minuts del final amb un altre penal favorable a l’Igualada però que la portera calderina desfeia mantenint el 3-4 al marcador.
A cinc minuts del final, una altra bona acció de Carla Claramunt suposava el cinquè gol per a un equip que sabia patir, sabia lluitar i sabia guanyar (3-5).
A dos minuts del final, les locals arribaven a la desena falta però l’Igualada tampoc sabia aprofitar la directa i s’arribava al final del partit amb el definitiu i molt meritori resultat de 3-5.
Amb aquesta victòria, les igualadines pugen fins a la cinquena posició a tres punts del líder i essent un dels equips més golejadors de la competició. Precisament Carla Claramunt ocupa la 4a posició a la taula de màximes golejadores amb 4 gols.
La propera jornada torna la competició a Les Comes en dissabte. Després de jugar el primer partit de la temporada en diumenge per la disputa de la Super Copa d’Espanya masculina, l’Igualada Femení Grupo Guzmán recupera l’horari habitual de dissabte a les 18:15 h. Serà doncs el proper dissabte 11 d’octubre a les 18:15 h contra l’HC Palau, actuals campiones de la competició. Un partit molt important per a seguir escalant posicions i continuar sumant de tres en tres.