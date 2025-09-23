Victòria i bones sensacions del CF Igualada contra el Sants en l’estrena a la lliga (2-0)

Resultats del Partit
Igualada, C.F. A vs Sants, U.E. A
Primera Catalana – Grup 2
El CF Igualada masculí va començar la lliga de Primera Catalana amb una victòria solvent davant la UE Sants a Les Comes per 2-0, en un partit on els blaus van mostrar un joc ofensiu i ambiciós des del primer minut.
La primera gran ocasió va arribar amb un penal provocat per Àlex, però Franc el va xutar per sobre del travesser. Lluny d’afluixar, l’Igualada va seguir insistint i Sandoval va obligar al porter visitant a lluir-se.
Al minut 28 va arribar el premi: un nou penal, aquesta vegada transformat per Chirri Monje en segona instància després del rebuig del porter. Pocs minuts després, una gran centrada del mateix Chirri Monje va ser rematada per Marcel per fer el 2-0 i encarrilar el triomf abans del descans.
A la segona part, els blaus van controlar el partit sense patir i van tenir ocasions per ampliar l’avantatge, però el marcador ja no es va moure.
Diumenge vinent, els igualadins visiten el camp del Turó de la Peira, amb l’objectiu de donar continuïtat a aquest inici de lliga.