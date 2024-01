Viatge en el temps amb la Jornada de recreació històrica de la Guerra Civil a Masquefa

Publicitat

L’any 2024 es compleixen vuitanta-cinc anys del final de la Guerra Civil: una llarga lluita que va canviar el rumb de la història contemporània i va suposar l’inici d’una llarga etapa fosca de dictadura militar. A Masquefa, el dia 22 de gener de 1939, una renglera d’avions del bàndol feixista van bombardejar sense pietat a la població, causant una baixa pels efectes de la metralla entre uns dels soldats republicans que s’encarregava de les bateries de cuina.

El dia 23 de gener de 1939, l’exèrcit franquista va entrar a Masquefa. Molts veïns van abandonar les seves cases atemorits per la invasió i s’amagaren a les casetes dels horts i les vinyes, mentre veien com es retiraven els últims soldats de la República. L’entrada va ser per Can Massana: una columna de soldats s’encarregava d’obrir el pas a trets, però no van trobar cap mena de resistència. L’ocupació va ser immediata i el saqueig de les cases buides era part del seu dret de conquesta. La tropa va acampar per tot el poble, fent fogueres per les vinyes i gaudint de l’aviram, l’oli i el vi de Masquefa. Els soldats van aprofitar alguna màquina de cosir per acabar de guarnir les seves banderes, mentre els oficials estrangers van allotjar-se per les cases ocupades lluint insignes atemoridores escrites en castellà com per exemple “Agredir és vèncer”.

Masquefa, escenari viu de la història contemporània

Aquest dissabte, 27 de gener, l’Ajuntament, a través de la regidoria de Cultura, ha organitzat una recreació històrica que comptarà amb la participació de dinou grups de recreació i més d’un centenar de recreadors de tota Espanya. La jornada estarà dividida en dues parts.

Al matí, els assistents podran viure de prop els darrers moments de la República a Masquefa, el 22 de gener de 1939, mitjançant diorames teatralitzats que capturaran l’esperit d’aquell moment. De 10 del matí a dos quarts d’1 al migdia, s’hi faran tres representacions amb visita guiada a càrrec de l’historiador local Xavi Pérez: la primera a les 10.00 hores, la segona a les 11.15 hores i la tercera a les 12.30 hores.

Durant la tarda, la recreació continuarà amb la representació de l’ocupació de Masquefa per part del 2n Regiment Frecce Azzurre del CTV italià, al servei de l’exèrcit franquista, i l’última defensa de l’exèrcit republicà, el 23 de gener de 1939. Aquesta part de l’esdeveniment ofereix una oportunitat única per entendre i experimentar de manera tangible els esdeveniments que van configurar el destí de Masquefa i del país fa més de vuit dècades.

L’alcalde i regidor de Cultura de Masquefa, Roger Vàzquez, explica que “aquesta jornada obre la porta al conjunt d’actes que se celebraran al llarg del 2024 i se suma a la col·locació de la llamborda Stolpersteine en honor a Miquel Rovira Isart, amb la voluntat de fer justícia històrica i fer valdre la lluita per les llibertats de totes aquelles persones que van ser víctimes de l’horror de les guerres, en una expressió de reivindicar la memòria democràtica de la vila i el país”. I afegeix: “convido a tots els masquefins a sortir al carrer el dia 27 de gener i gaudir de la bona i minuciosa feina dels recreadors històrics, que ens faran reviure moments durs per a Masquefa amb la voluntat de recordar tot allò que no volem repetir mai”.

