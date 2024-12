Veus el que beus? Com saber si estàs fent un consum d’alcohol de risc

El passat 15 de novembre es va celebrar el Dia Mundial Sense Alcohol, una data que convida a reflexionar sobre el paper que aquesta substància té en la nostra societat. L’alcohol és la droga psicoactiva més consumida a Catalunya i també la que genera més demandes de tractament a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències. Segons dades del 2023, el 44,3% dels tractaments iniciats van estar relacionats amb el consum d’alcohol.

Aquest consum té conseqüències greus. Segons l’OMS, l’alcohol és responsable d’1 de cada 4 morts entre joves de 20 a 24 anys a nivell mundial. Però el dany no només recau en qui en fa ús: també afecta terceres persones en forma de violència, accidents, sorolls, brutícia o problemes de convivència. En aquest article, la infermera del CAP Igualada Nord, Neus Riera, ens ajuda a detectar si estem fent un consum de risc i com podem afrontar-ho.

És important recordar, destaca Neus Riera, que l’alcohol no és saludable en cap quantitat, tot i que existeixi el fals mite que una copa de vi al dia “fa bé al cor”. Això no vol dir que no es pugui beure, però cal tenir clar que no és un hàbit que aporti beneficis per a la salut.

Què és un consum d’alcohol de risc?

El primer pas per reduir riscos és ser conscient del que bevem. Però, com saber si estem bevent massa? Les Unitats de Beguda Estàndard (UBE) són una eina útil per calcular-ho. Una UBE equival aproximadament a:

1 UBE: una copa de vi, una cervesa, un cigaló o un xarrup.

2 UBE: una copa de conyac, licor, whisky o un combinat.

Segons l’OMS, hi ha un consum de risc si se superen:

4 UBE diàries o 28 setmanals en homes.

2 UBE diàries o 17 setmanals en dones.

“El problema no és només consumir, sinó quan el consum es converteix en una necessitat i, per tant, no podem deixar de beure”, adverteix la infermera. Si tens dubtes sobre si estàs fent un consum de risc, és recomanable consultar el teu metge o infermera de referència.

Els joves i el binge drinking

Una de les formes més preocupants de consum d’alcohol, especialment entre els joves, és el binge drinking, que consisteix a consumir grans quantitats d’alcohol en poc temps. A Catalunya, 1 de cada 4 joves practica aquesta conducta, la qual augmenta significativament els riscos d’accidents, problemes de convivència i altres conseqüències de salut a llarg termini.

“Aquest consum intensiu és un dels principals reptes actuals en el consum d’alcohol entre els joves, que han de ser molt conscients dels riscos que comporta, tant per ells com pel seu entorn”, subratlla Riera.

Reduir riscos

Tot i així, si decideixes consumir alcohol, és fonamental fer-ho amb precaució. Segons Neus Riera, alguns consells clau són:

Escull begudes de baixa graduació.

Evita barrejar diferents tipus d’alcohol.

Beu en quantitats moderades i en espais segurs, sempre acompanyat.

L’acció des dels CAP

Des dels Centres d’Atenció Primària (CAP), es treballa per conscienciar la població sobre els riscos de l’alcohol. Per exemple, a través del programa Salut i Escola, que dedica algunes sessions a informar els joves sobre els riscos d’aquesta i altres drogues, o iniciatives com el programa Beveu Menys, que promouen el cribratge i el tractament precoç de l’alcoholisme, tots ells programes impulsats des del Departament de Salut. També es proporciona suport i, si cal, es deriva als serveis especialitzats en addiccions.

Reflexiona: veus el que beus?