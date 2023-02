Vestir bé, despesa o inversió ?

Seguint d’entrada amb l’article anterior i donant continuïtat a la importància a la nostra imatge, parlem avui de la “despesa” que aquesta pot suposar o el que creiem que ens suposa.

Personalment i abans de continuar, m’agradaria fer un punt d’inflexió i matisar que la clau està a convertir aquesta “despesa” en una “INVERSIÓ” o en un“ESTALVI”. Aclarim i argumentem aquest punt.

Invertim en un cotxe, invertim en uns mobles, invertim en oci… així doncs, per què si parlem de roba, de moda, d’imatge, diem que és una despesa?

És cert, i és més que probable que en els temps que corren, la gran majoria de la gent doni la més mínima importància o ni tan sols es plantegi si vesteix bé, si la seva imatge és adequada o no.

Acostumem a “encasellar-nos”, a no anar més enllà.

Però, precisament aquesta és una raó molt important perquè sapiguem i aprenguem a identificar aquelles peces en què estem i/o volem invertint els nostres diners.

D’aquesta manera doncs, és quan passaríem a parlar de “despesa/inversió” a un ESTALVI.

Sovint relacionem vestir bé, el vestir de manera elegant amb tenir un bon i alt nivell adquisitiu, però això pot resultar tan cert com incert, ja que podem trobar, i està demostrat, que persones amb un alt nivell adquisitiu no saben treure un bon rendiment de la seva imatge.

No val només el fet de vestir amb roba de grans firmes, això no garanteix que projectis la imatge correcta o adequada.

Com va dir COCO CHANEL, “no es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase”.

I és per aquest motiu, que podem trobar l’altra vessant: persones que tenen un nivell adquisitiu mitjà però que tenen el coneixement i l’estil adequat i combinen a la perfecció aquelles quatre peces per treure’s el màxim rendiment.

L’elegància no és una qüestió de diners sinó que té -i molt- a veure amb l’estil.

És cert, i no podem negar l’evident, que invertir en peces de qualitat sempre ajudarà i aquestes ens duraran en el temps. Però no serà ni molt menys un punt imprescindible.

I aquesta és la part que hem de saber treballar o dedicar-hi una mica del nostre temps.

El primer que hem de tenir en compte és que no és possible ser elegant si no seguim el nostre propi estil. Ens veurem fora d’una “normalitat”, quelcom que no som i per tant no podrem projectar la nostra imatge correctament.

Identificar primerament quines necessitats tenim en el nostre dia a dia, la nostra feina i el nostre temps lliure. Optimitzar el nostre armari i assegurar-nos que tenim les peces “clau”, les peces bàsiques i versàtils, per crear tots aquells looks que volem i/o necessitem, és vital per aconseguir-ho.

Partint des dels colors que realment ens afavoreixen als punts forts podem potenciar.

Un cop tenim aquesta base, resultarà molt més fàcil aconseguir l’elegància, encertar una bona imatge i projectar la nostra visió sobre aquesta cap a l’estalvi i la inversió. 