Vallbona rep una subvenció de 370.000€ per a millorar els serveis

L’Ajuntament de Vallbona rebrà una subvenció del PUOSC, Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, per a dur a terme diferents projectes de millora en el serveis públics. Concretament, el consistori vallbonenc rebrà 370.000€ per dur a terme 3 projectes emmarcats dins dues línies de subvenció que donava el Pla d’Obres.

Dins la línia 1 de subvencions per a inversions s’ha adjudicat subvenció per la millora, eficiència i sostenibilitat energètica dels edificis municipals de Vallbona: l’Ajuntament i l’escola i pel projecte de millora de l’espai del passeig del Mirador. En la línia 2, de subvencions per a acció territorial a municipis petits, el projecte pel que també s’ha concedit partida pressupostaria és per la millora serveis i accessibilitat al nucli de Vallbona.

Pel projecte de millora, eficiència i sostenibilitat energètica dels edificis municipals de Vallbona d’Anoia i la millora de l’espai del passeig del Mirador s’ha rebut 250.000€ dels 363.687,55€ del pressupost total. L’objectiu del projecte energètic és auto generar-se energia instal·lant plaques fotovoltaiques a la casa consistorial i a l’escola. L’execució del projecte serà el 2022. D’altra banda l’objectiu principal de millora del mirador és l’arranjament de diferents punts del passeig, donant continuïtat a l’estabilització del talús que s’ha executat en el transcurs d’aquest any. L’actuació també vol substituir l’arbrat que es troba malalt i en alguns casos mort, així com la reforma de la font, paviments, de manera que amb l’actuació es dinamitzi la zona ara una mica descuidada. També és previst la seva realització el 2022.

Pel que fa a la millora dels serveis i accessibilitat al nucli de Vallbona s’ha atorgat 120.000€ del pressupost total que és de 215.552,62 €. Aquest projecte és una necessitat que promourà un canvi qualitatiu al nucli del municipi. L’actuació inclou a més de la pavimentació, millores en l’enllumenat, mobiliari urbà, entre altres. Les obres es preveuen executar al llarg del 2022.

L’objectiu del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya és impulsar accions que afavoreixen la generació d’oportunitats i el desenvolupament econòmic al territori. La nova convocatòria del PUOSC per al període 2020-2024, aprovada pel Govern el passat 21 de maig, està dotada amb 250 milions d’euros destinats a cobrir les necessitats inversores del món local.

Aquest Pla és el principal instrument de cooperació econòmica per portar a terme obres i serveis de competència municipal.