El ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha aprovat aquest dilluns 27 de març la proposta de posada a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la construcció del nou centre educatiu.

Ambdues parts han posat èmfasi en la feina feta aquests últims anys per desencallar la nova construcció .

El terreny, que es posarà a disposició lliure de càrregues, gravàmens, servituds i limitacions al domini, és una terra de conreu de 8.154 m2 a tocar del carrer de les Escoles. Tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt, seran propietat del municipi.

Els tràmits per tirar endavant aquest projecte s’han desencallat en aquesta legislatura, quan es van fer els tràmits demanats pel departament d’urbanisme tant a nivell d’abastament d’aigua del pla parcial ,que suposava la connexió amb ATL i finalment a finals del 2021, quan el ple de l’Ajuntament va acceptar la cessió anticipada a favor seu dels terrenys en què s’ha de fer l’ampliació per part dels promotors on s’ha de construir el nou centre educatiu.

Després de més de 16 anys en mòduls prefabricats tant a l’escola com a l’institut, per fi la zona educativa sembla que aviat serà una realitat.