Vallbona d’Anoia iniciarà la recollida porta a porta al maig

El proper 2 de maig es posa en marxa a Vallbona d’Anoia, el nou model de recollida de residus que consisteix en la separació de les escombraries en origen, és a dir, a les cases i als comerços per lliurar-les segons determina un calendari preestablert.

Amb el model de recollida de residus Porta a Porta, a Catalunya, fem més de vint anys d’experiència, comptant ja amb més de 300 municipis amb aquest model implantat que assoleixen uns nivells de recollida selectiva alts, superant àmpliament els objectius de la normativa europea i catalana. D’aquesta manera, Vallbona d’Anoia contribuirà a la millora de la sostenibilitat i l’eficiència econòmica.

La proposta de canvi del sistema tradicional de contenidors esdevé de l’objectiu d’avançar cap al residu zero, amb menys generació de residus i major reciclatge per recuperar algunes matèries primeres per reutilitzar-les com a recursos en comptes de portar-les a l’abocador com a residus.

Amb el sistema de recollida de contenidors actual, Vallbona d’Anoia va aconseguir un 19% de recollida selectiva l’any 2020. De mitjana, els municipis que han implantat un sistema de recollida Porta a Porta, assoleixen uns índex de reciclatge d’un mínim del 70%. A més, el sistema de recollida Porta a Porta és un model que també contribueix a reduir la quantitat de residus que es generen.

Com es fa la fase informativa?

Durant el més d’abril s’ha encetat la fase informativa de la implantació del nou sistema de recollida de residus a Vallbona d’Anoia. Fins ara, s’han fet diverses actuacions prèvies a la implantació, com sessions participatives per la ciutadania, tallers de reciclatge i s’han visitat les activitats econòmiques per tal de determinar les necessitats i particularitats de cada establiment i així adaptar el màxim possible el nou sistema de recollida a la realitat del municipi i els seus usuaris.

S’ha convocat els veïns i veïnes per assistir a unes jornades de sessions informatives a les quals se’ls ha fet entrega gratuïta del material necessari per lliurar els residus. Avui divendres i demà dissabte tindrà lloc les dues darreres jornades informatives que es fan a la Sala Polivalent Jaume Calveres, edifici Ajuntament, al Carrer Major, 110. Per a més informació podeu consultar la web municipal vallbonadanoia.cat