Vallbona d’Anoia, escollida com a nou ‘Nucli amb Encant’

El municipi de Vallbona d’Anoia, conegut per la seva riquesa històrica i cultural, s’ha unit a la iniciativa “Nuclis amb Encant”, una col·lecció de mapes impulsada per Anoia Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia per promoure la comarca i ressaltar els nuclis antics de diversos municipis de l’Anoia.

D’una cara, el mapa inclou informació visual i detallada sobre els monuments i punts d’interès més rellevants, mentre que de l’altra, proporciona descripcions completes en català, castellà i anglès. Aquesta iniciativa vol facilitar als visitants la seva experiència al descobriment dels atractius turístics de la regió. A través d’aquesta proposta, es busca que els visitants, un cop al lloc, puguin situar-se fàcilment, explorar els racons més emblemàtics i identificar els elements clau que fan que aquest nucli sigui únic.

L’Ajuntament es mostra molt satisfets per ser part d’aquesta iniciativa que destaca la rica història i patrimoni. Vallbona d’Anoia té molt a oferir, i aquest mapa serà una eina excel·lent per guiar els visitants i mostrar-los la nostra bellesa. Fins ara, aquesta iniciativa ha presentat els mapes dels municipis de La Llacuna, Copons, Sant Martí de Tous, Piera, Castellfollit de Riubregós, Capellades i El Bruc, i ara és el torn de Vallbona d’Anoia. El plànol, amb un format A3, ofereix als visitants una visió detallada del nucli de cada municipi, destacant els seus monuments, patrimoni i espais més significatius.

