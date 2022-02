Vallbona aprova un pressupost per al 2022 marcat per la implantació del porta a porta

El ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia va aprovar el pressupost municipal per al 2022 amb els vots a favor dels grups del govern, CUP Vallbona, Veïns amb Veu i el regidor no adscrit Jordi Rabell, i els del grup d’ERC. Malgrat que el text va incorporar peticions del grup del PSC Vallbona, aquest hi votar en contra perquè va considerar que algunes partides no reflectien la realitat de la despesa de l’any anterior. El grup de Som Vallbona – Junts per Vallbona, de la seva banda, veia bé el pressupost i el compartia, però hi van votar en contra arran de la disconformitat amb l’antena de la Miranda.

Aquest any, a diferència dels últims anys, l’Ajuntament aprova els comptes a principis d’any i no al segon o tercer trimestre. Un altre canvi respecte els pressupostos d’anys anteriors és que aquest any per primera vegada el pressupost no inclou el pagament de cap deute, un cop liquidat l’últim crèdit pendent amb la Diputació de Barcelona. El projecte que més marca el pressupost d’aquest 2022 és el de la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta, que comportarà ingressos més elevats pel retorn que suposara per a l’Ajuntament, i també un augment de la despesa pel lleu increment del cost del nou servei respecte l’actual.

Al capítol d’inversions es poden destacar les partides destinades a l’arranjament del carrer Nou, per seguir ampliant la zona de vianants del centre històric, i l’adequació de Cal Pitxeró com a espai multifuncional amb l’inici de la tramitació de les obres. D’altra banda, el pla de resiliència de la Diputació de Barcelona permetrà inversions com la instal·lació de plaques fotovoltaiques al poliesportiu, la creació d’una aplicació mòbil municipal i la continuació de la instal·lació de panys intel·ligents als equipaments del municipi, complementar l’aportació municipal a la instal·lació d’una càmera de vigilància contra incendis i per vigilar la muntanya de Miramar davant el risc elevat d’incendi a l’estiu, un eventual asfaltat de carrers, i la compra d’un equip de cloració i depuració de l’aigua del safareig. La resta de la inversió corrent es destinarà a la millora i a la instal·lació d’un filtre a la piscina, per poder filtrar amb sal i reduir així la despesa de manteniment de la instal·lació.

A més, arran de les negociacions amb els grups de l’oposició, s’han obert partides que a final d’any es valorarà si es poden incrementar amb el romanent que quedi a la caixa de l’Ajuntament. Aquests accions serien la compra de patrimoni, pacificar el trànsit substituint les bandes sonores de plàstic actuals per passos elevats d’asfalt, millorar l’edifici del poliesportiu i el de l’Ajuntament, canviar les cabines dels desfibril·ladors per cabines calefactables per millorar-ne el rendiment i el manteniment, trenar els cables de llum, adequar la instal·lació elèctrica del bar piscina, comprar accessoris per al tractor de l’Ajuntament i així facilitar les feines de manteniment a la brigada municipal, millorar el quadre elèctric del carrer Pujals o començar un procés participatiu per renovar els gegants.