Una Sant Silvestre de rècord a Vilanova del Camí

Vilanova del Camí es prepara per viure una nova edició multitudinària de la cursa de Sant Silvestre, una cita esportiva i social ja imprescindible per acomiadar l’any. L’organització fa un balanç molt positiu d’aquesta edició, que és la vint-i-sisena. Les inscripcions ja estan tancades i la cursa supera les 900 persones inscrites, sumant les tres proves programades.
Des d’Esports Vilanova destaquen que ha estat tot un èxit de participació i que s’ha arribat pràcticament al límit de corredors que pot acollir la cursa, tant per capacitat organitzativa com per seguretat. Cal recordar que es tracta d’una cursa popular i gratuïta, una de les més veteranes i també de les més participades de tota la comarca de l’Anoia al llarg de l’any.
Les inscripcions es van tancar el passat 27 de desembre. Avui dilluns 29 i demà dimarts 30 es fa la recollida anticipada de dorsals, de dos quarts de deu del matí a dues del migdia, a les Oficines d’Esports. Qui no pugui anar-lo a buscar, el podrà recollir mitja hora abans de cada prova, el mateix dia de la cursa. Pel que fa als horaris del dia 31 de desembre, la tarda començarà a les 5 en punt amb la Micro Sant Silvestre, una prova no competitiva, on encara serà possible fer algunes inscripcions el mateix dia. A les 5 i 10 minuts es donarà la sortida a la cursa infantil de 2,2 quilòmetres, i a les 6 de la tarda arribarà el torn de la cursa de 5 quilòmetres. Totes les proves tindran la sortida des de la plaça Joan Vich i Adzet (antiga plaça del Mercat).