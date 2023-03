Un Monbus CB Igualada tocat per les baixes perd contra el Roser

MONBUS CB IGUALADA 67

PLUS ULTRA SEGUROS ROSER 73

Per molt difícils que es posin les coses, el Monbus CB Igualada estarà lluitant fins el final. I els rivals ho saben. Minvats per diverses lesions, ocupant una posició delicada a la lliga i jugant a casa contra el tercer, l’equip d’Òscar Navarro sabia que el partit era clau. Amb tots aquests problemes, no va ser fàcil arrencar el partit per part dels igualadins i sortien una pèl massa tensos.

El parcial inicial de 0-6 favorable al Roser, era contestat pels blaus, que empataven a 8, però a partir d’aquí una nova ratxa dels barcelonins, en aquest cas amb un 2-12 en el tram final del primer període feia que s’arribés al final dels deu primers minuts amb un avantatge de 10 punts per part de l’equip de la capital.

Com ja ha passat en altres partits al llarg de la temporada, aquest desavantatge inicial va marcar completament el destí del partit, ja que el Monbus CB Igualada va guanyar tant el segon com el quart període i només va perdre el tercer per un punt. Així doncs, l’arrencada del partit penalitzava de nou a l’equip d’Òscar Navarro.

Talent individual davant l’absència de bases

La baixa de Pol Mulio deixava força tocada la posició de base per al partit del passat dissabte. Amb Miquel Benito com a únic base del primer equip, el Monbus CB Igualada va haver de tirar del base del sènior B, Bernat Enrich, que va donar la talla, però també va jugar força minuts sense un director de joc pur a pista. Això va fer que el joc col·lectiu se’n ressentís i emergís el talent individual. Especialment d’Eduard Tejero que va acabar el partit amb 23 i 3 triples, ben acompanyat de d’Edu Burgés i Carles Fons amb 13 i 11 punts, respectivament.

De fet, especialment destacat va ser el protagonisme de Tejero en el darrer intent de remuntada, al tram final del partit. A falta d’1:16 per finalitzar el matx, el resultat era de 55-66, però si una cosa ha demostrat l’equip d’Òscar Navarro aquest any és que no abaixa els braços fins que sona la botzina final. Així és com gràcies a l’encert de Tejero, als errors del Roser des de la línia de tirs lliures i la capacitat de recuperar pilotes a pista ofensiva, el Monbus CB Igualada aconseguia reduir la distància a només 3 punts a falta de poc més de 20 segons per acabar el partit. Però va faltar temps per poder acabar de donar la volta al marcador i el partit va acabar amb el resultat final de 67-73.

Diumenge, una final a Saragossa

En el món de l’esport s’acostuma a tirar moltes vegades d’èpica i s’utilitzen de manera reiterada frases grandiloqüents. Però no és descabellat assegurar que el proper partit del Monbus CB Igualada és un dels partit més importants de la temporada. El rival, l’Anagan – El Olivar de Saragossa marca la salvació directe i es troba a dues derrotes de l’Igualada. En cas d’emportar-se la victòria, els anoiencs li trepitjarien els talons i posarien molta pressió al conjunt aragonès per les darreres cinc jornades de campionat. El partit, diumenge a les 5 de la tarda a terres aragoneses.