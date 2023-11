Un detingut per fugir d’un control, conduir begut i de forma temerària a La Pobla

Publicitat

Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit van detenir ahir un home, de 26 anys, com a presumpte autor de tres delictes contra la seguretat viària i un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat.

Els fets van succeir dijous, pels volts de la una de la nit, quan els mossos tenien muntat un control preventiu de drogo-alcoholèmia a la carretera C-244, al punt quilomètric 4,7, al terme municipal de la Pobla de Claramunt (Anoia).

Un turisme es va aproximar al control i quan els agents li van donar indicacions perquè s’aturés, el conductor va travessar la línia contínua, va saltar la línia de cons per col·locar-se en sentit contrari a la circulació i va accelerar per saltar-se el control. Un dels agents va haver de saltar per no ser atropellat.

Ràpidament, una patrulla de trànsit va seguir el vehicle que circulava de forma temerària, realitzant diverses infraccions de trànsit. Els mossos van intentar aturar-lo en vàries ocasions però el conductor va continuar fent cas omís, fins que finalment va entrar en un camí de terra sense sortida. El conductor va baixar del vehicle i es va amagar al bosc.

Els agents van fer recerca per la zona i el van localitzar amagat rere uns matolls. Quan li van fer la prova d’alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,81 mg per litre d’aire expirat. A més, un cop comprovada la documentació del conductor van esbrinar que tenia una pèrdua de vigència del permís de conduir per la pèrdua total de punts.

Davant d’aquests fets, se’l va detenir per conduir sota la influència de begudes alcohòliques, per conducció temerària, conduir sense permís per pèrdua de vigència per punts i per un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat.

El detingut va passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.

Compartir