Un centenar de persones es concentren a Vilanova contra l’homofòbia

La plaça Joan Vich i Adzet de Vilanova del Camí va acollir ahir al vespre una concentració unitària de rebuig a l’agressió homòfoba que el cap de setmana passat van patir quatre joves del municipi. L’acte, convocat per l’Ajuntament, l’entitat Orgull Anoia i la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, va reunir prop de 150 persones i nombrosos representants institucionals de la comarca i del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.
La trobada va ser un clam col·lectiu contra l’odi i la intolerància i en suport a les persones agredides. Tant les autoritats com les entitats participants van coincidir a remarcar la necessitat de no callar davant cap agressió i de treballar, des de tots els àmbits, per una societat més lliure i respectuosa.
Judith Ranz: “Al nostre territori no hi ha lloc per a l’odi”
La primera intervenció va anar a càrrec de la regidora d’Igualtat de Vilanova del Camí, Judith Ranz, qui va destacar que aquest atac “no és només un atac físic, és d’una vulneració greu de drets humans i de llibertats fonamentals”.
Ranz va parlar amb contundència: “Al nostre territori no hi ha lloc per a l’odi, no hi ha lloc per a la intolerància, no hi ha lloc per a la violència per motiu d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere”. També va fer una crida a transformar la indignació en compromís i a treballar des de les polítiques públiques, l’educació i la cultura per construir una societat més inclusiva i justa.
Orgull Anoia: “No volem només protecció, volem llibertat”
En nom del col·lectiu LGTBI de la comarca, els representants d’Orgull Anoia van condemnar amb fermesa els fets i van remarcar que la violència viscuda no farà callar el moviment, sinó que és un recordatori que encara queda molta feina per fer.
Des del col·lectiu van expressar el seu desig de viure en llibertat i sense por: “No volem sentir-nos insegures quan sortim al carrer. No volem només protecció, volem llibertat. Llibertat per viure i ser qui som, sense por, sense haver-nos d’amagar i fent-ho amb dignitat i orgull”.
Orgull Anoia també va fer valdre el paper de l’associació com a espai segur i de suport per a qualsevol persona que necessiti acompanyament, i va reclamar als responsables polítics presents que aquest acte no es quedés en un simple gest, sinó que es traduís en polítiques reals contra l’LGTBI fòbia.
Maria Claramunt: “L’odi no és una opinió, és violència”
En nom del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, va intervenir la directora dels serveis territorials al Penedès, Maria Claramunt. La seva intervenció va destacar per la contundència en el llenguatge i per remarcar la responsabilitat col·lectiva davant l’odi.
Claramunt va subratllar que aquests fets no només són una agressió contra unes persones concretes, sinó que constitueixen “un atac contra la dignitat humana, contra la llibertat de ser un mateix i contra els valors fonamentals sobre els quals es construeix la convivència democràtica”.
Claramunt va ser contundent: “L’odi no és una opinió, és violència. I com a societat tenim el deure d’assenyalar-la, denunciar-la i combatre-la en totes les seves formes”. Va insistir que cada agressió LGTBI-fòbica és un atac a la llibertat de tothom i va assegurar que les institucions sempre estaran al costat de les víctimes.
Noemí Trucharte: “Cap persona ha de tenir por de ser qui és”
L’acte va cloure’s amb les paraules de l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, qui va parlar amb emoció tant des del seu càrrec institucional com des de la seva condició de veïna i mare. Trucharte va expressar amb fermesa que “cap persona hauria de tenir por per ser qui és o per estimar com vulgui” i va remarcar que “l’odi no té cabuda ni a Vilanova ni a cap municipi de la comarca”.