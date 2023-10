Un centenar de persones assisteixen a les jornades de la salut mental per abordar la detenció i la prevenció del suïcidi

Divendres passat Santa Margarida de Montbui va acollir les III Jornades Interdisciplinàries de Salut Mental a la Catalunya Central, que enguany se centren en el suïcidi. Un centenar de persones, entre ells professionals de la salut i la salut mental, Mossos d’Esquadra, i altres experts van escoltar i participar durant tot el matí en les xerrades i ponències formatives. Aquesta ha estat la primera sessió, però es faran cinc més a Osona, el Bages i Berguedà, i ja compten amb un miler d’inscrits.

Les dades sobre els suïcidis “són alarmats i preocupants”. En els primers nou mesos de 2023 hem arribat a tenir pràcticament el mateix nombre de suïcidis que en tot l’any passat. Una tendència a l’alça que es dona també en els intents atesos. Segons dades del registre del Codi Risc suïcidi del departament de Salut, A la RSCC on fins ara hi havia adscrita l’Anoia, entre el 2014 i 2022, 1.584 persones han realitzat un total de 1.842 episodis de conducta suïcida. I encara un aspecte a esmentar, també ha augmentat la ideació suïcida. En aquest sentit, en un any, el 061 ha doblat les consultes ateses per risc suïcidi. Per tant, la salut mental i el benestar emocional són elements prioritaris per al Departament de Salut i per això estan entre els objectius tant del Pla de Salut de Catalunya com del Pla de Salut de la Catalunya central.

Teresa Sabater, la directora del Sector Sanitari del Penedès, va explicar que, després de la pandèmia “es van començar a detectar més casos de suïcidis consumats, independentment de l’edat dels afectats. Un fet que ens preocupa molt.

“El director del servei de Salut Mental del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), Josep Checa, advertia que les dades són “impressionants” perquè “no es tracta de temes de salut menors”. Per altra banda, també exposava que els casos de suïcidis “són persones desconegudes per als serveis de salut”, ja que solen ser usuaris “que passen per mal moments, es troben sols i sense ajuda, i decideixen marxar per no tornar mai més.”

La sergent de la Unitat de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Catalunya Central dels Mossos d’Esquadra, Mònica Rossell, va explicar quin era el paper de les autoritats un cop s’ha rebut un avís de suïcidi o d’intent de suïcidi. Rossell argumentava que “normalment estem acostumats a actuar de pressa, i en aquests casos hem d’anar a poc a poc i amb calma per connectar amb la persona.” “És important intentar que la persona desisteixi per la seva pròpia convicció i que no hàgim de fer un rescat o una contenció perquè és més arriscat i greu per a la persona”, afegia Rossell.

Durant la III Jornades Interdisciplinàries de Salut Mental a la Catalunya Central, entre molts altres temes, es van mencionar l’augment de les tendències a les autolesions entre els joves. Tot i que “una autolesió no és suïcida, moltes persones que s’autolesionen en algun moment poden pensar en la idea de suïcidar-se”, va explicar Daniel Vega, psicòleg del CSA i membre del Grup d’Estudi i Tractament de l’Autolesió (GRETA).

Vega també apuntava que “l’efecte de les autolesions entre els joves i els adolescents actua com un fenomen que és contagi”. Segons Daniel Vega “els mitjans de comunicació i les xarxes socials “han ajudat a la propagació de les autolesions entre els adolescents, majorment d’entre 12 i 24 anys.”

La pròxima trobada de les III Jornades Interdisciplinàries de Salut Mental a la Catalunya Central, se celebraran el 10 i 17 de novembre a la sala d’actes de la Fundació Althaia a Manresa; i el dia 24 de novembre, al pavelló Suècia de Berga. Les dues sessions de Manresa, a més, es podran seguir en línia o bé assistir-hi presencialment.