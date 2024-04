Tres ajuntaments de l’Anoia reconeguts per la seva transparència en clau d’informació local

El Segell Infoparticipa, avaluat per la UAB, estudia com informen els ajuntaments. Només 17 institucions catalanes han assolit els objectius avaluats

Aquesta setmana tres ajuntaments de l’Anoia i el Consell Comarcal han demostrat les seves bones pràctiques en l’àmbit de la comunicació local reben el Segell Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) durant l’onzena edició de l’esdeveniment.

Els ajuntaments anoiencs reconeguts són Calaf, els Hostalets de Pierola i Vilanova del Camí. Una altra institució de la comarca reconeguda ha estat el Consell Comarcal de l’Anoia (per a més informació veure pàgina 17).

El lliurament dels diplomes es va celebrar aquest dimarts, 9 d’abril a la Sala d’Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona en mans del rector de la UAB, el Doctor Javier Lafuente, acompanyat del Dr. Armand Balsebre, catedràtic i director del Grup d’Investigació ComSET de la UAB; la Dra. Virginia Luzón, vicerectora de Comunicació i Cultura i la Dra. Marta Corcoy, coordinadora del projecte Infoparticip@.

Què és el segell infoparticipa?

La iniciativa del Segell Infoparticipa és una certificació que atorga la UAB a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de les webs locals. Per fer-ho, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona avalua la informació pública dels ens locals que permet a la ciutadania conèixer quins són els seus representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació tenen al seu abast. Aquest segell, cada cop més rigorós, ajuda als Ajuntaments en la detecció de millores i també com a reconeixement de les tasques ja executades.

El Segell Infoparticipa és una marca de qualitat que ofereix garanties de confiança i credibilitat a la ciutadania, a la vegada que suposa un incentiu per als responsables polítics i tècnics a l’hora de treballar en la transparència a les pàgines web municipals. Enguany, només 17 institucions locals del país (13% dels ajuntaments, diputacions i consells comarcals) han obtingut el Segell Infoparticipa.

Calaf

En aquesta ocasió, l’Ajuntament de Calaf ha obtingut per quart any consecutiu el Segell Infoparticipa amb un 84% de puntuació en el registre. El 2022 el consistori va rebre el mateix reconeixement, però amb una dada més baixa (81%), per tant, cal remarcar que durant aquests anys l’Ajuntament de Calaf ha millorat encara més la qualitat i la transparència de la comunicació.

Hostalets, renova per segon any consecutiu

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha aconseguit renovar, per segona vegada i de manera consecutiva el Segell Infoparticipa. El consistori ho fa, a més, amb un 100% dels ítems valorats, sent la única institució en arribar a aquesta nota. La UAB ha reconegut amb un excel·lent les seves bones pràctiques de comunicació en clau local.

El diploma ha estat recollit per l’alcalde, Gerard Parcerisas, i la regidora de Transparència, Carme Zaragoza. Des de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, destaquen “la feina de les diferents àrees del consistori que, amb la seva implicació, han fet possible ser una de les 18 institucions de l’Estat en aconseguir la màxima puntuació.”

Vilanova del Camí, fregant la perfecció

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha rebut el Segell de Transparència amb una valoració del 90%. Segons les dades extretes el consistori hauria assolit 47 dels 52 ítems proposats.

Noemí Trucharte va assistir al lliurament amb l’assessor Víctor Parra, Marissa Martínez, cap de Comunicació i Protocol i Xavier Garcia, tècnic de Comunicació; L’alcaldessa ha expressat la seva satisfacció en rebre aquest segell que “demostra el compromís municipal per ser obert i transparent”. Trucharte ha destacat i agraït la “feina i la implicació dels diferents tècnics municipals que han treballat durant aquests mesos per complir amb els exigents requisits d’Infoparticipa.