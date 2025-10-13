Treballada victòria de l’Igualada Rigat contra el Calafell (4-1)

Resultats del Partit
Igualada Rigat HC vs Calafell La Menorquina
OK Lliga Masculina
L’Igualada Rigat va signar una victòria de prestigi a Les Comes davant el Calafell La Menorquina per 4-1, en un partit que es va decidir a la segona meitat, quan els arlequinats van oferir la seva millor versió: seguretat defensiva, encert ofensiu i una actuació majúscula d’Arnau Martínez sota pals. Els de Marc Muntané sumen així la seva segona victòria consecutiva i s’enfilen fins a la cinquena posició de la classificació.
La primera meitat va ser molt tàctica i igualada, amb tots dos equips mostrant-se molt de respecte mutu, conscients de la intensitat dels enfrontaments que ja havien viscut la temporada passada. Els més destacats, els porters: tot i que no va haver-hi moltes ocasions clares de gol, tant Arnau Martínez com Martí Serra es van mostrar inexpugnables i van respondre quan tocava. Tot i que el Calafell es va mostrar un pèl superior, el conjunt de Marc Muntané va saber capgirar la situació i el tram final de la primera meitat el conjunt arlequinat va agafar les regnes de joc. Tot i així, el resultat al descans va ser d’empat a zero.
A la represa, però, el partit va canviar completament. L’Igualada Rigat va fer un pas endavant i va dominar amb autoritat. Al sisè minut, Marc Carol va aprofitar una jugada de Roger Bars que va quedar morta dins l’àrea, i la va acabar enviant al fons de la porteria per obrir la llauna. I quatre minuts més tard, Marc González va ampliar distàncies culminant una acció, amb un pèl de fortuna, per situar el 2-0 a l’electrònic. Una targeta blava que va veure Àlex Cardil per una acció dins l’àrea va donar l’oportunitat al Calafell per retallar distàncies: Aleix Marimon es va trobar amb un gran Arnau Martínez que li va negar la pena màxima. Al power-play, però, una canonada del propi Marimon la va desviar perfectament Quim Gabarró al segon pal per fer el 2-1. A falta de 7:28, els igualadins van aprofitar una blava que va veure Carles Domènech i amb un potent xut de pala Roger Bars va marcar el tercer gol pels arlequinats. A les acaballes del matx, amb el Calafell bolcat a l’atac, una nova blava pels de Guillem Cabestany va donar una nova superioritat als locals que no la van desaprofitar: un extraordinari gol de Marc González, aixecant i picant, que va tancar la tarda amb el 4-1.
Victòria coral i molt treballada d’un Igualada Rigat que continua creixent jornada rere jornada i que confirma les bones sensacions del seu inici de temporada. Els arlequinats afronten ara una setmana exigent: aquest dimecres visitaran la pista del Pons Lleida a les 20:45h i diumenge, a partir de les 18:00h, rebran el Sant Just a Les Comes.