‘TransFormem Igualada’: una jornada per la diversitat i la llibertat que arriba el 20 de setembre a la plaça Pius XII

El proper 20 de setembre, la plaça Pius XII d’Igualada acollirà la primera edició de “TransFormem Igualada”, una proposta cultural i reivindicativa que vol donar veu al transformisme català, reflexionar sobre el fenomen del sexili i crear un espai de trobada segur, inclusiu i festiu per a tota la ciutadania. El projecte forma part d’Impuls, el programa de pressupostos participatius de joventut de l’Ajuntament d’Igualada, i ha estat proposat per joves de la ciutat amb la voluntat de transformar Igualada a través de la cultura i la diversitat.
La jornada s’obrirà a les 19:30 h amb la taula rodona “Transformisme, llengua i resistència: quan la cultura travessa els cossos”, moderada per Carla Junyent i amb tres veus destacades: Jessica Pulla, la vedette antifeixista i pionera en portar el drag en català, inspirada en icones culturals com Núria Feliu o Les Teresines; Aytor Menta, drag king que qüestiona la masculinitat hegemònica i reivindica la llibertat d’expressar-se més enllà dels rols imposats; i Hanna Rathod, acadèmica i activista nascuda a l’Índia, autora del llibre Real Life i Miss Universe Trans 2024, un referent de resiliència i autenticitat.
A les 21:00 h hi haurà un refrigeri amb música en català de temàtica queer i reivindicativa, pensat per fomentar la trobada i la conversa.
La culminació de la jornada arribarà a les 22:00 h amb “L’Art del Caos Personal”, un espectacle únic creat i interpretat per Jèssica Pulla. En paraules de l’artista: “Quan l’art del caos personal m’abraça, surten elles dues. Dues icones pop que m’han marcat de la mateixa manera, que em fan sentir i viure tot tipus d’experiències, i que últimament les dues beuen de l’art gòtic. Acompanyeu-me a celebrar el gòtic català a ritme de Lady Gaga i Chappell Roan, i sobretot a celebrar-nos, a tenir visions místiques, i a deixar-nos portar per allò que desprèn part del patrimoni que tenim a casa nostra.”
Aquest espectacle vol ser una explosió de música, crítica social i espiritualitat pop, un diàleg entre el patrimoni cultural català i les icones contemporànies que inspiren la comunitat queer. Una invitació a deixar-se endur pel caos i transformar-lo en art, celebració i llibertat.
Aquesta jornada vol reivindicar que la diversitat és motor de cultura i que la llibertat d’expressió ens fa més comunitat. Però també sabem que encara calen molts més espais de xarxa, de cures i de trobada, on puguem créixer col·lectivament i plantar cara a les violències i discriminacions que persisteixen. Us animem a sumar-vos a aquesta primera edició i a fer de la plaça Pius XII un espai viu, crític i festiu. Segueix totes les novetats i continguts a les nostres xarxes socials @transformem.igd i ajuda’ns a fer créixer aquesta celebració col·lectiva.