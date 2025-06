Tot a punt per engegar avui la Setmana de la Joventut

Vilanova del Camí es prepara per celebrar, del 27 al 30 de juny, una nova edició de la Setmana de la Joventut, una cita consolidada al calendari del municipi i molt esperada pel jovent local. Sota el lema d’enguany, “Expressa’t, viu i comparteix” la regidoria de Joventut ha dissenyat una programació variada, inclusiva i dinàmica, pensada per estimular la creativitat, promoure la reflexió i, sobretot, oferir espais de trobada, festa, diversió i convivència a una àmplia franja de joves de 12 a 35 anys.

La setmana començarà divendres 27 de juny al jardí de Can Muscons, a les 17 h, amb un taller de Tie Dye on els i les participants podran personalitzar una samarreta blanca que hauran de portar de casa amb aquesta tècnica de tenyit tan original i acolorida. A continuació, a les 19 h, es donarà pas a la lectura del Manifest per la Diversitat i una taula rodona titulada “Viure amb orgull, parlar amb orgull”, impulsada per la regidoria d’Igualtat.

Tot seguit, a les 19.30 h, es proposa un taller d’autodefensa, obert a tothom, per aprendre tècniques bàsiques de protecció i fomentar la confiança personal. A partir de les 21 h, la jornada es transformarà en una vetllada festiva, amb música ambiental, barra a càrrec de La Xispa, food-truck de La Petita Dolceta, i a les 22 h, espectacle d’humor amb l’Improshow, dins el programa “Divendres a la Fresca“.

El dissabte 28 de juny es farà el taller Art & Wine a les 12 h. A la tarda, de 17 a 19 h, s’oferirà un taller de ceràmica, on es podrà treballar amb fang i crear peces personals.

El vespre serà el moment de la gran Festa Holy, a partir de les 19 h, on la música, els colors en pols i les sorpreses es combinaran per oferir una experiència vibrant i participativa. I per allargar la festa, a partir de les 22 h i fins a les 2 de la matinada, sessió amb el DJ Carter.

Diumenge 29 de juny, la Setmana de la Joventut es trasllada a l’Espai Jove. Al migdia, vermut musical amb bingo musical, un format fresc i divertit on les cançons substitueixen els números tradicionals i on no faltaran premis. A la tarda, els i les amants dels reptes podran participar a l’Escape Room “L’assassí de Keylock City”.

Finalment, el dilluns 30, la setmana es tancarà de manera refrescant amb el ja clàssic Bany Nocturn a la piscina municipal. A partir del vespre, es podrà gaudir d’un bany sota les estrelles, projecció del curtmetratge Kung Fury i un ambient festiu. Els menors de 14 anys hauran de venir acompanyats d’una persona adulta.