Tot a punt per a una nova edició de la Festa de l’Oli de Piera

Piera celebra diumenge la Festa de l’Oli. La iniciativa, dirigida a donar suport a la xarxa de producció d’oli local, consisteix en una visita als molins de Cal Nasi (carrer Piereta, 8) i Cal Sadurní (carrer Marconi, 1), els quals oferiran sessions guiades per a conèixer el procés d’elaboració de l’oli: des de l’entrada de les olives al trull fins que l’oli en surt a punt per a consumir-lo.

La jornada, a tots dos molins, es desenvoluparà des de les 10 fins a les 14 hores i començarà amb un esmorzar de pa torrat amb oli nou i botifarra per a tothom. Després de la visita, es podrà adquirir oli acabat de premsar i d’envasar.

Per fer possible aquesta proposta, l’Ajuntament de Piera treballa amb la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia i el Parc Rural del Montserrat per oferir una activitat turística que impliqui el gremi de l’oli i consolidi el nostre municipi com un referent de l’oleoturisme

