Tot a punt per a la 8a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

Un esdeveniment únic per (re)descobrir què són i per a què serveixen les plantes oblidades

Vivim envoltats de plantes. Creixen als boscos, als camins, a les torretes del balcó, als parcs, als camps de conreu… Tot i així, la major part de nosaltres no sabem quines són aquestes plantes i quins són els seus usos. Són plantes oblidades: espècies silvestres i varietats agrícoles tradicionals que podrien ser emprades per un gran nombre de finalitats quotidianes però que tanmateix desconeixem per complet.

La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades us ofereix una oportunitat única per conèixer aquestes plantes i els seus usos, i per entendre com poden contribuir a fomentar una alimentació saludable i una agricultura sostenible. A la jornada podreu passejar per la fira, participar d’un tast, fer un taller, escoltar una xerrada, o gaudir de bona música, entre moltes altres opcions. Hi trobareu activitats molt diverses, pensades per a tota mena de públic, per tal que cadascú pugui participar i gaudir de la Jornada. Tant si sou botànics entusiastes com si no sabeu reconèixer ni tan sols un enciam, a la Jornada podreu descobrir que un nou model de producció, distribució i consum d’aliments és possible.

És una Jornada única en l’àmbit català i a tot el món, que és possible any rere any gràcies a la implicació dels més de 120 ponents de màxim nivell que hi participen, l’organització totalment voluntària per part del Col·lectiu Eixarcolant, i els més de 180 voluntaris i voluntàries vinguts d’arreu del país.

Itineraris

Totes les activitats estan organitzades, a més de per blocs o tipus d’activitat (tastos, sortides etnobotàniques, tallers, etc.), per itineraris, amb l’objectiu de facilitar l’elecció amb aquestes agrupacions de les activitats i parades per diferents interessos dins la temàtica de les plantes oblidades. Així, podem trobar l’itinerari gastronòmic, de begudes, remeis i cosmètica, familiar, artesania, agricultura, sostenibilitat i recerca etnobotànica.

Consulta el programa sencer

Activitats paral·leles a la Jornada

Aquest augment de l’interès per la Jornada, ha propiciat a més l’organització de noves activitats, més enllà del dissabte 7 d’octubre i més enllà de la ciutat d’Igualada. D’una banda, s’ha celebrat per segon any una nova edició dels ‘Restaurants Silvestres’, que en aquesta ocasió ha reunit les propostes de 6 restaurants d’Igualada: Kokobol, Cúbics, Nean, Cafè de l’Ateneu, Ingravita i el Foment. Del passat 2 d’octubre i fins diumenge dia 8 d’octubre, es pot gaudir dels seus menús amb les plantes silvestres comestibles com a protagonistes indiscutibles: verdolaga, la malva, ortiga, sàlvia, tarongina o sajolida, entre d’altres.

També s’han reprès les activitats prèvies a les escoles de l’Anoia, on els alumnes han

descobert les plantes silvestres comestibles del nostre entorn, n’han pogut aprendre les diverses propietats, característiques i usos d’algunes d’elles i s’han convertit en petits xefs elaborant la seva pròpia recepta. en total, s’han dut a terme 19 tallers a 9 centres diferents.

I per últim, com a novetat d’enguany, des del passat 14 de setembre està en marxa la Mostra Itinerant de Cinema Etnobotànic. Una iniciativa impulsada pels diferents nodes territorials del Col·lectiu Eixarcolant emmarcada dins de la Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic. En total s’han programat gairebé 30 passis a diferents poblacions del Pirineu, l’Empordà, Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, el Bages, Osona, l’Anoia i les Terres de Ponent. Així com algún passi a les Illes Balears i al País Valencià.

Per ara, ja han estat més de 200 persones les que han passat per la Mostra Itinerant, i ho seguiran fent fins el proper 19 d’octubre, data en que hi ha programat el darrer passi, a Olot.