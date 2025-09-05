Toni Bou pot assolir el seu 38è mundial al TrialGP del Regne Unit

El pilot pierenc Toni Bou competirà aquest cap de setmana al TrialGP del Regne Unit, amb l’objectiu d’endur-se a casa el seu títol mundial número 38, el 19è en la categoria a l’aire lliure.
Després d’un primer ‘match-ball’ que el de Piera no va poder aprofitar en el TrialGP dels Estats Units, Bou arriba a la localitat de Geddington per acabar la feina i fer-se amb el títol de forma matemàtica.
Bou necessita sumar 3 punts més per a ser campió del món de trial a l’aire lliure.
Si Bou guanya el seu 38è mundial de trial, estarà a només una temporada de poder guanyar els 40 títols, una xifra que difícilment es podria haver imaginat ningú fa uns anys, quan en el trial sempre hi havia diversos noms al capdavant que guerrejaven durant les temporades, molt igualats.
L’any passat, en una entrevista a La Vanguardia, el de Piera ja parlava sobre la il·lusió que li faria poder arribar als 40 títols en la temporada en què compliria 40 anys. Pas a pas, de moment tocarà complir amb els 38 títols abans d’encarar la propera temporada. A molta gent li haurà semblat un passeig que ha durat anys, però no és senzill aguantar, i això amb unes noves generacions que collen per fer-se un lloc al campionat per intentar competir-li a Bou, com és el cas de Jaime Busto amb la GasGas.