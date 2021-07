Toni Bou guanya el trial de França i segueix líder del campionat del món

Després del trial italià, el campionat del món de trial a l’aire lliure arribava a França, concretament en els terrenys del circuit de Charade a la vora de la ciutat de Clermont-Ferrand.

Si la primera prova constava de dues competicions amb puntuació independent, una el dissabte i l’altre el diumenge, en el francès només se’n va disputar una, la del diumenge.

El vencedor fou el pierenc Toni Bou amb Honda i amb aquest resultat segueix encapçalant el campionat. Amb aquesta ja son 220 les seves victòries en campionat del món.

Al finalitzar aquest trial, Bou comentava: “Avui estic molt content. Després de cometre alguna errada a la primera volta, la segona ha estat increïble. He comès un cinc poc habitual, però més que pels punts, ha estat una molt bona passada per les sensacions que he tingut. En conjunt, ha estat un cap de setmana molt bo per a nosaltres, m’he sentit molt competitiu després dels canvis en la moto, l’hem ajustat per a l’altura d’aquesta carrera i realment ens ha funcionat. Vull felicitar a tot l’equip pel treball. Ara ens n’anem de vacances amb molt bon sabor de boca i molt ben recuperats. Andorra, que serà el proper trial, sempre és complicat per a mi, però també tinc un extra de motivació”.

Pel que fa al mundial de TR2, hi participaren el pilot de La Pobla de Claramunt, Àlex Canales, amb Sherco que es classificà 15è, així com els pilots del Piera Scan, Sergio Ribau amb Scorpà 10è i Pol Medinyà amb TRRS classificat en el 21è lloc.