Toni Bou guanya el seu 38è mundial de trial, el 19è a l’aire lliure

Després de set anys d’absència, Gran Bretanya ha tornat a acollir una prova del Mundial de TrialGP i l’escenari triat ha estat Geddington. Toni Bou arribava amb la intenció de continuar ampliant la seva llegenda i així ho ha fet emportant-se el seu 38è títol mundial. El seu company d’equip, Gabriel Marcelli, ha signat una gran actuació amb un segon lloc en el global del dia.
En la primera cursa del dissabte, Bou tenia un objectiu: sumar tres punts per a garantir-se el campionat. No obstant això, lluny de conformar-se, el pilot del Repsol Honda HRC va brillar des de l’inici i va acabar emportant-se la victòria amb tan sols tres punts de penalització. Una actuació impecable que li va donar de manera matemàtica el seu 19è títol a l’aire lliure.
Durant la segona cursa, última de la jornada, Bou ha mantingut un nivell altíssim i ha tornat a pujar pel cap alt alt del podi després d’empatar a punts amb el seu company d’equip, Gabriel Marcelli i vèncer-li per temps. Amb aquest triomf, encadena ja 11 victòries en la temporada i supera les 160 en tota la seva trajectòria, reafirmant la seva condició de líder indiscutible de la disciplina i engrandint encara més el seu llegat esportiu.
En declaracions als mitjans oficials de l’equip Repsol Honda HRC, Bou explica que “Hem tingut un cap de setmana perfecte. Ahir vam aconseguir el títol i avui hem guanyat les dues carreres més la Power Section pel que no hi ha millor manera d’acabar la temporada, l’hem aconseguit tot i crec que no es podria demanar més. S’ha notat la regularitat i tot el treball ben fet de la temporada. Ha estat un any molt bo on les lesions m’han respectat i he pogut ser regular i competitiu d’inici a fi. És una de les millors temporades que he fet. Vull donar les gràcies a l’equip a Honda i a HRC”.