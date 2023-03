Toni Bou fa una segon lloc en el retorn del trial sota sostre a Àustria

Feia cinc anys que el mundial de trial sota sostre no trepitjava el pavelló Arena Nova de la ciutat austríaca de Wiener Neustad, situada a uns 45 kms de Viena.

I si aleshores el pilot pierenc Toni Bou va aconseguir el seu 50è triomf en el mundial sota sostre, enguany no ha pogut repetir victòria, però sí un segon i valuós lloc de cara al campionat. Aquest trial el va guanyar Jaime Busto amb GasGas. El pilot basc, amb 25 anys, és ara mateix el rival més ben situat per guanyar les proves en las que punxi el pilot anoienc de Montesa.

Una vegada acabat el trial austríac Toni Bou comentava que “el resultat no és dolent si pensem en el campionat. Les dues primeres rondes he pilotat a un gran nivell. El zero en l’última zona m’ha permès assegurar la segona posició encara que, indubtablement, la final d’avui no ha estat una de les meves millors finals. El cinc de la zona dues i el meu error en la quatre em poden haver costat el triomf”.

I Bou afegia que havia estat una “nit complicada, però ens quedem amb el positiu i és que he pogut estar en el podi amb la segona posició i sumar punts per al campionat. Hem guanyat la primera i la segona ronda; llàstima que he tingut problemes en la ronda final en el segon i quart sector. Sumem punts i això és important per al campionat; el nostre objectiu en la següent carrera a Pamplona serà mantenir el lideratge.”

Toni Bou continua liderant el campionat amb 38 punts, seguit de Jaime Busto 33 punts. Tercer és el gallec Gabriel Marcelli (Montesa) amb 24 punts i quart Adam Raga (TRRS) amb 21 punts. La tercera prova del campionat es disputarà el 25 de març al Navarra Arena, a tocar de l’estadi de El Sadar de Pamplona.