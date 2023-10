Tercera edició d’Experiència Artesana a diferents municipis anoiencs

Aquest divendres s’enceta la 3a edició d’Experiència Artesana, una iniciativa que sota el lema “Apropa’t i gaudeix de l’artesania a l’Anoia” vol generar experiència al voltant de l’artesania, a través de la formació i la difusió d’aquesta cultura. El Consell Comarcal de l’Anoia i els ajuntament de Sant Martí de Tous, Copons, la Llacuna i el Bruc han organitzat una sèrie d’activitats gratuïtes que es faran del 20 al 29 d’octubre, en diversos espais dels municipis participants.

La primera activitat és la “Festa Artesana” que se celebra aquest divendres a Tous. Un espai on imaginar, reflexionar i contribuir a resoldre els reptes del sector artesanal, en una sessió on es convida a la comunitat artesana i creadora de la comarca a compartir temps i taula. A l’inici es planteja un treball en equip amb dinàmiques col·laboratives per identificar, entre totes les persones participants, les necessitats, els reptes i les oportunitats a les quals s’enfronten els negocis i els emprenedors/es de l’artesania i la creació. A continuació es proposa una vivència compartida, una invitació a gaudir del ritual de l’àpat, de la trobada al voltant del menjar i els objectes artesanals, on es convida als participants a portar alguna cosa de menjar i algun objecte o estri artesanal per parar la taula i compartir-la amb els comensals. L’activitat anirà a càrrec de: Lazzum, una consultora enfocada a la transformació sostenible de negocis i territoris. La sessió tindrà lloc a les 18h ia l’antiga fàbrica tèxtil de Cal Bagó (C/ Indústria, 1). Cal inscripció prèvia a la pàgina web www.tous.cat.

L’itinerari d’aquesta experiència es desplegarà en tres localitats més: el Bruc, Copons i la Llacuna. El 21 d’octubre serà el torn de la Llacuna, que acollirà el taller monogràfic “Feltre humit de la llana verge”, conduït per Flavia Alejandra Flores. El taller ofereix una oportunitat de descobrir la tècnica ancestral del feltre humit, incentivant la creació d’objectes únics que promouen l’economia circular. La setmana continua amb la Formació Professionalitzadora el 24 d’octubre al Bruc, una oportunitat per a professionals artesans i creatius de millorar la gestió economicofinancera dels seus projectes, amb la guia experta d’Albert Mora de la cooperativa AmbTu. El 26 d’octubre, a Copons, “Entre mestres” ofereix una perspectiva íntima sobre l’artesania a través dels relats de Victòria Rabal, Joan Farré i Sara Castells, moderats per Manolo Garrido, creador del pòdcast “Gent de la Llacuna”.

Tancant amb clau cinematogràfica, el 28 d’octubre a Tous es farà “L’artesania al cinema“, una selecció de documentals de la Mostra Internacional d’Audiovisuals d’Artesania. Com a novetat, també es mostrarà una selecció de curts d’animació stop motion, guanyadors de premis internacionals, de la reconeguda productora I+G Stop Motion. A més, hi haurà una interessant xerrada titulada “Cinema fet amb les mans”, a càrrec de Marc Riba i Anna Solans de la mateixa productora I+G Stop Motion.

Del 21 al 29 d’octubre, els “Tallers Oberts” conviden a explorar els tallers dels artesans, proporcionant una visió intima de les seves creacions i processos artesanals. És una oportunitat per descobrir la riquesa cultural que flueix a través de l’artesania de l’Anoia, convidant a tots a explorar, aprendre i connectar amb la singularitat artesana de la comarca. Podeu trobar tota la informació detallada de la 3a edició d’Experiència Artesana fent click aquí.

L’esdeveniment està organitzat per Anoia en Transició, impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia, els ajuntaments del Bruc, Copons, La Llacuna i Sant Martí de Tous i Artesania Catalunya del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat.