“Tenir un equip absolut bo farà millorar l’escola esportiva, i viceversa”

Entrevista a Noemí Carreras, presidenta del Club Atlètic Igualada

Soc presidenta del Club Atlètic Igualada des de principis de febrer, després d’estar uns anys a la Junta. Soc aficionada a l’atletisme des de jove i he guanyat diversos Campionats de Catalunya Absoluts, a més de tres medalles en Campionats d’Espanya. Soc professora d’Educació Física a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada

Com comença la teva afició per l’atletisme?

Vaig néixer a Barcelona, on vaig viure-hi fins els 26 anys. Allí anava a una escola a prop de la Carretera de les Aigues i la sortida natural era anar a córrer per allí. Un dia, amb 14 anys, em van proposar de fer atletisme i així vaig començar.

Quina era la teva disciplina?

Els 400 metres llisos, de seguida m’hi van posar. Jo entrenava molt, m’agradava molt i competir també, evidentment. Vaig ser campiona de Catalunya absoluta i també tinc tres medalles en campionats d’Espanya absoluts.

I la teva vinculació amb el CAI, quan comença?

Vaig acabar la meva carrera esportiva al Valencia Terra i Mar i llavors vaig desconnectar bastant de l’atletisme. Fins que el meu fill gran, el Jan, també li agradava molt córrer i el vam apuntar al CAI. A l’anar a acompanyar-lo a les competicions em va tornar el cuquet de l’atletisme, a retrobar-me amb gent que havia conegut anys enrere i em vaig tornar a enganxar. Primer em vaig animar a competir amb màsters i vaig ser campiona d’Espanya veterana, però em vaig fer mal a tot arreu, i em vaig començar a involucrar més amb el club. Aquí va ser quan el Ramon Mir em va demanar entrar a la seva Junta. També he estat membre de la junta anterior amb Lluís Cañamares. Poc a poc m’he anat implicant ja que soc una enamorada d’aquest esport fins que m’he trobat com a presidenta. I aquí estem, ajudant en tot el que podem.

Ets la primera presidenta de la història CAI.

Sí, és així. I ara mateix a l’atletisme català només som jo i la presidenta del Pratenc

Quins objectius us heu marcat a l’entrar a la Junta?

Teníem moltes ganes de fer coses d’atletisme de pista, que durant alguns anys havia estat una mica abandonat, ja fos perquè la pista no estava en condicions o perquè es donava prioritat a altres disciplines. Ara tenim una pista amb tartan nou i una recta coberta fantàstica És per això que vam organitzar els Campionats de Catalunya absoluts i de promoció aquest estiu a l’Estadi.

Per altra banda, també ens hem proposat cuidar molt l’escola esportiva. Competim contra clubs molt grans i no podem fer grans fitxatges, així que hem d’alimentar els equips absoluts de joves i infants del nostre club, per poder seguir estant entre els millors

Costa retenir el talent?

Ens passava més abans. I per aconseguir que això no passi hem de tenir un equip absolut bo. I aquí és on es veu el cercle virtuós que comentàvem abans. Tenir un equip absolut bo ens farà tenir una millor escola i al mateix temps, tenir una bona escola esportiva alimentarà de millors atletes a l’equip absolut. Es retroalimenta. Per això un altre dels objectius que tenim és mantenir el primer equip entre els sis millors de Catalunya. Així, la gent no ens marxa i alguns de fora volen venir.

Quina és la modalitat estrella del club?

Ara mateix és el salt d’alçada. Fa dos anys, per exemple, vam ser campions de Catalunya en pràcticament totes les categories i vam fer moltes medalles al campionat d’Espanya en aquesta especialitat.

No només és l’alçada. La darrera temporada vau aconseguir més de 120 medalles…

Sí, i de totes les edats. El senyor Marimon, per exemple, va ser campió de Catalunya de la seva categoria de veterans amb 94 anys!

L’entitat està molt viva, no?

Penso que sí. També ha ajudat que ha entrat gent molt jove a la Junta. Abans parlàvem de les medalles. Si n’hem aconseguit tantes vol dir que tenim molts atletes inscrits i que per tant estem en un bon estat.

M’agradaria des d’aquí agrair a l’Ajuntament d’Igualada i a totes les empreses que ens patrocinen com Petromiralles, Aigua de Rigat i Jocnet, els nostres esponsors principals, ja que sense ells seria molt més difícil.

A més, el 2022 celebrarem el nostre 70 aniversari i ja estem pensant diverses activitats per a commemorar-ho, buscant la implicació de tota la ciutat. M’agradaria muntar una exhibició d’alçada al carrer, a la Plaça de l’Ajuntament.